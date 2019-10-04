Mersin'e 2 yılda 35 milyon liralık aydınlatma yatırımı

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin, Mersin'de 2 yılda 35 milyon liralık yatırım yaptığı bildirildi.

Toroslar EDAŞ'tan yapılan açıklamada, kurumun, müşterilerine daha kaliteli hizmet sunmak hedefiyle mevcut aydınlatma sistemlerinde bakım, onarım ve yatırım çalışmalarına hız kesmeden devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda Toroslar EDAŞ'ın, Mersin'de sürdürülebilir ve kaliteli enerji sağlamak için şebeke ve aydınlatma yatırımlarını sürdürdüğü kaydedilirken, Mersin’e 2019 yılında yaklaşık 14 milyon TL’lik aydınlatma yatırımı yapılacağı ifade edildi.

Toroslar EDAŞ'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "Mersin'de yapılan çalışma kapsamında ekonomik ömrünü dolduran aydınlatma ekipmanlarının yenileriyle değiştirirken, henüz ekonomik ömrünü doldurmamış, kullanılır durumda olan fakat dış etkenler sebebiyle arızalanan aydınlatma armatürleri de bakım ve onarımdan geçiriliyor. Faaliyet gösterdiği 6 ilde 8.3 milyon nüfusa hizmet veren Toroslar EDAŞ, 2019 yılının ilk 9 ayında Mersin’de yürütülen aydınlatma çalışmaları kapsamında, 11 bin 461 adet armatür ekonomik ömrünü tamamladığı için yenilenmiştir. 27 bin 833 adet armatür yanar hale getirilmiştir. Dış etkenler sebebiyle hasar gören 19 bin 426 metre kablo yenilenmiştir."

MERSİN 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:13

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