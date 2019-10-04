Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

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Mersin’in Tarsus ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Gaziler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarında meydana geldi. Park halindeki araçların arasından yolun karşısına geçmek isteyen Kerim Çuhadar (91) adlı kişiye, F.E. idaresindeki 33 DLU .. plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Kerim Çuhadar, kaldırıldığı hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

MERSİN 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:13

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