Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Gaziler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarında meydana geldi. Park halindeki araçların arasından yolun karşısına geçmek isteyen Kerim Çuhadar (91) adlı kişiye, F.E. idaresindeki 33 DLU .. plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Kerim Çuhadar, kaldırıldığı hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

MERSİN

04 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:13
  • GÜNEŞ 06:32
  • ÖĞLE 12:35
  • İKİNDİ 15:54
  • AKŞAM 18:29
  • YATSI 19:43
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erdemli Belediyesi kışa hazırlanıyor
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesi kışa hazırlanıyor
Yeşilboğaz: “Hayvanların da nefes aldığı unutulmamalı”
YEREL HABERLER Yeşilboğaz: “Hayvanların da nefes aldığı ...
Mersin'e 2 yılda 35 milyon liralık aydınlatma yatırımı
YEREL HABERLER Mersin'e 2 yılda 35 milyon liralık aydınlatma ...
Seçer: “Taşucu Limanımızı uluslararası standartlara uygun hale getirebiliriz”
YEREL HABERLER Seçer: “Taşucu Limanımızı uluslararası standartlara ...
Tedavi edilen kanatlı hayvanlar doğaya salındı Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Hayvan Bakımevi’nde 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi Etkinlikte çocuklar hayvanları kendi elleriyle besleyip severken, bakımı ve tedavisi tamamlanan aralarında Mısır akbabasının da bulunduğu kanatlı hayvanlar doğaya salındı
YEREL HABERLER Tedavi edilen kanatlı hayvanlar doğaya salındı Mersin ...
Gültak: “Muhtarlarımızla uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Gültak: “Muhtarlarımızla uyum içinde çalışmaya devam ...
MER-EK, 6 Ekim’de bir aylık bakıma giriyor
YEREL HABERLER MER-EK, 6 Ekim’de bir aylık bakıma giriyor
Ana sınıfı öğrencileri, 'Çocuk ve Cami Buluşması'na katıldı
YEREL HABERLER Ana sınıfı öğrencileri, 'Çocuk ve Cami Buluşması'na ...
İkinci Liderlik Akademisi başladı Silifke Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Liderlik Akademisi’ kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Açılışa TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı
YEREL HABERLER İkinci Liderlik Akademisi başladı Silifke Ticaret ve ...
Ev hapsinde kapkaç yaptı
YEREL HABERLER Ev hapsinde kapkaç yaptı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğu: "Fırsatların kazası olmaz” "Elinizdeki fırsatları değerlendirerek ürünlerinize yerel coğrafi işaretlerinizi alın” çağrısı yaptı
YEREL HABERLER TOBB Başkanı Hisarcıklıoğu: "Fırsatların kazası ...
Mezitli’de kadınlar enginar üretimine başladı
YEREL HABERLER Mezitli’de kadınlar enginar üretimine başladı
Çalınan küçükbaş hayvanlar jandarma ekiplerince bulundu
YEREL HABERLER Çalınan küçükbaş hayvanlar jandarma ekiplerince ...
İstihdam edilecek 100 kadın işçi için mülakatlar yapıldı
YEREL HABERLER İstihdam edilecek 100 kadın işçi için mülakatlar ...
Ev hapsinden kaçıp kapkaç yapan şahıstan ilginç çıkış: "Anana sor" Mersin’de ev hapsinden kaçarak, dere kenarında bekleyen adamın parasını ve özel eşyalarını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen bir kişi, polislerin titiz çalışması sonucunda yakalandı Güvenlik kameralarına da yakalanan şahıs, adliyeye sevk edildi Emniyet çıkışı gazetecilerin "ev hapsinden neden kaçtınız" sorusuna "ne kaçması" diye cevap veren şüpheli, "kapkaç yapmadın mı? sorusuna da "anana sor, anan iyi bilir" diye cevap verdi
YEREL HABERLER Ev hapsinden kaçıp kapkaç yapan şahıstan ilginç ...
Rektör Çamsarı, Uzuncaburç Antik Kentinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Rektör Çamsarı, Uzuncaburç Antik Kentinde ...
Prof. Dr. İnan’dan deprem uyarısı MEÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim İnan, İstanbul depreminin ardından Mersin için de uyarılarda bulunarak, bir an önce afet master planları hazırlanması için çalışmalara başlanmasının zorunlu olduğunu söyledi
YEREL HABERLER Prof. Dr. İnan’dan deprem uyarısı MEÜ Öğretim Üyesi Prof. ...
MDOB, 9'uncu Senfoni ile sezonu açtı
YEREL HABERLER MDOB, 9'uncu Senfoni ile sezonu açtı
Tarsus'ta terör örgütü propagandasına 3 gözaltı
YEREL HABERLER Tarsus'ta terör örgütü propagandasına 3 gözaltı
Tarsus Belediyesi, eylül ayında 476 sokak hayvanını tedavi etti
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi, eylül ayında 476 sokak hayvanını ...
Başkan Tarhan, din görevlileri ve imamlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Tarhan, din görevlileri ve imamlarla bir araya ...
Büyükşehir Belediyesi, can dostlar için PatiFest düzenliyor Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu hafta sonunda iki gün sürecek Evcil Hayvan ve Doğal Yaşam Festivali düzenleyecek
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, can dostlar için PatiFest ...
Tarsus’ta sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı
YEREL HABERLER Tarsus’ta sosyal medyada terör propagandasına 3 ...
Hayvanları Koruma Günü’nde, Tarsus Hayvan Parkı’na girişler ücretsiz
YEREL HABERLER Hayvanları Koruma Günü’nde, Tarsus Hayvan Parkı’na ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X