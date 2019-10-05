Türkiye’nin biberiye ihtiyacının yüzde 75’i Mersin’den

– Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Tarsus’ta yetiştirilen biberiye, Türkiye’nin biberiye ihtiyacının yüzde 75’ini karşılıyor.

Türkiye’nin biberiye üretiminin büyük bölümü Mersin’de yapılıyor. Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü ülkenin biberiye ihtiyacının yüzde 75’ini gerçekleştiriyor. Yılık ortalama 200 ton biberiye üretilen Tarsus’ta 2019 yılı üretimi 197 ton olarak gerçekleşti. Üretimin tamamı Tarsus Orman İşletme Şefliğinde bin 492 hektar alanda yapılıyor.

Yaygın kullanım alanı olan biberiyenin, ‘kuşdili’ olarak da bilindiği belirtilen Orman Bölge Müdürlüğü açıklamasında, “Halk arasında çay olarak, kokusuyla da başta balık ve et yemekleri olmak üzere pek çok yemeğe lezzet vermek amacıyla baharat olarak tüketilmektedir. İçeriğinde pinen, kafuru, sineol, kamfen, borneol ve bornilasetat olup ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılmaktadır. Ayrıca süs bitkisi olarak kullanılmakta, sonbaharda çiçek açması dolayısıyla arıcılar tarafından da tercih edilmektedir. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü olarak, Orman Genel Müdürlüğümüzün hedef ve politikaları çerçevesinde biberiyenin, doğa tahrip edilmeden mahalli ve ülkesel düzeyde tekniğine uygun faydalanmayı düzenleyip ülkemiz ekonomisine katkısını en yüksek düzeye çıkarmak için çalışmaktayız” denildi.

MERSİN 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:14

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