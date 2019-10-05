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Çocuklar, tarihi yerinde öğreniyor Mezitli Belediyesi, Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve ...

İHA

Mezitli Belediyesi, Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, anlamlı bir projeye imza atarak, çocukların tarihi sadece kitaplardan değil, yerinde öğrenmeleri amacıyla 'Haydi Çocuklar, Soli Sizi Çağırıyor' projesini hayata geçirdi. İlk uygulamaya Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da katıldı.

Çocuklar, tarihi yerinde öğreniyor Mezitli Belediyesi, Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ‘Haydi Çocuklar, Soli Sizi Çağırıyor’ projesi başlattı

Mezitli Belediyesi, Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, anlamlı bir projeye imza atarak, çocukların tarihi sadece kitaplardan değil, yerinde öğrenmeleri amacıyla ‘Haydi Çocuklar, Soli Sizi Çağırıyor’ projesini hayata geçirdi. İlk uygulamaya Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da katıldı.
Çocuklara tarihi anlatarak, tarihi mirasa sahip çıkmalarını sağlamak amacıyla ‘Haydi Çocuklar, Soli Sizi Çağırıyor’ projesi başlatıldı. Proje kapsamında, Davultepe Belediye İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencileri, Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesindeki Soli Pompeiopolis Antik Kenti Kazı Evinde eğitim aldı. Kendileri için hazırlanan özel sınıflarda kazı ekibinden arkeolog Burcu Tepebaş tarafından Soli Pompeiopolis’in önemi, tarihi ve kazı çalışmaları hakkında bilgiler alan çocuklar, daha sonra kazı esnasında çıkan eserleri inceleme şansı yakaladı. Sınıfın üçte biri yabancı uyruklu öğrencilerden oluşan çocuklar, eğitimlerin ardından kazı alanlarını gezerek, kültürel mirasın korunması hakkında bilgilendirildi. Yaklaşık bir saat süren eğitimlere Mezitli Belediye Başkanı Tarhan da katılarak, çocuklarla birlikte oldu.
Soli Pompeiopolis kazı ekibi üyesi arkeolog Burcu Tepebaş, projeyle ilgili verdiği bilgide, “Bu proje ile çocuklara arkeoloji ve Soli Pompeiopolis Antik Kenti ile ilgili bilgiler vererek, onları kültürel mirasımız konusunda bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Büyüdükleri zaman tarihe ve çevrelerine duyarlı vatandaşlar olmaları için bu önemli bir başlangıç olacak” dedi.

“Tarihi bizzat görerek öğrenmelerini sağladık”
Başkan Tarhan ise Soli Pompeiopolis’in çok önemli bir tarihi özelliğe sahip olmasına karşın yeterince değerlendirilemediğinin altını çizdi. Tarhan, “Burada 3 bin yıla yayılmış medeniyetlerin üst üste gelmiş kalıntıları bulunuyor. Çocuklarımızın böylesi öneme sahip bu bölgeyi kitaplardan değil de bizzat yerinde görerek öğrenmelerini sağladık. 20192020 eğitim öğretim yılı içerisinde devam edecek olan projemiz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen 25 kişilik ilkokul öğrencilerinin katılımıyla devam edecek. Çocuklarımız aldıkları bu eğitimler ve kazı alanlarında gördükleri tarihi kalıntıları ailelerine de anlatarak, onların da ilgisini arttıracaktır” diye konuştu.

MERSİN

05 Ekim 2019 Cumartesi

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