Forum Mersin ziyaretçileri, Özlem Yıldız’ın elinden dondurma yedi

– Televizyon dünyasının önde gelen sunucularından Özlem Yıldız, dünyaca ünlü Magnum dondurma markasının Forum Mersin Alışveriş Merkezinde açtığı popup dükkanında, Mersinlilere dondurma yaptı.

Forum Mersin’in 20 Ağustos22 Eylül tarihleri arasında ev sahipliğini yaptığı dünyaca ünlü 'Magnum Popup Store', Anadolu’da en çok ilgiyi Mersin’de görünce, yoğun ilgi ve Mersinlilerin isteği üzerine 20 Ekim’e kadar Forum Mersin’de kalma kararı verdi. Bu çerçevede, Magnum yüzlerinden biri olan ünlü sunucu Özlem Yıldız, Mersin’e gelerek hayranlarıyla buluştu. Popup Store'de, seçtiği çikolatalar ve süslerle Mersinlilere dondurma hazırlayarak sunan Özlem Yıldız, yoğun ilgi gördü. Dükkanın önünde toplanan alışveriş merkezinin ziyaretçileri, Yıldız dondurma yaparken cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekti. Ziyaretçiler, Özlem Yıldız ile bol bol fotoğraf da çektirdi.

Forum Mersin AVM Müdürü Ezgi Çubukcu, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, bu yaz Mersin’de Magnum Store’yi ağırladıklarını belirterek, “Geçici süreli popup bir mağaza. Çok yoğun ilgi gördük bu mağazaya. O yüzden Magnum, Mersin’de kalma süresini uzattı. Müşteriler buraya gelip kendi dondurmasını süslemenin mutluluğunu yaşadılar. Bu ilgi karşısında markanın yüzlerinden biri olan Özlem Yıldız’ı Mersin’e gönderdiler. Yıldız, müşterilerin dondurmalarını hazırladı. Bir günlük keyifli bir aktivite yaptık. Çok güzel ve yoğun ilgiyle geçti. Biz de yaz dönemi boyunca dünyaca ünlü bu markaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadık. İnşallah kalıcı bir mağazaları olur Mersin’de, çok isteriz” dedi.

MERSİN 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:14

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