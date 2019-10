Sağlık için yürüdüler

Mersin'de, Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde 34 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında, sağlıklı yaşam için hareketin önemine dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü önünde başlayan yürüyüşün varış noktası Cumhuriyet Meydanı oldu. Yenişehir, Toroslar, Akdeniz ve Mezitli İlçe Sağlık Müdürlükleri personellerinin yanı sıra çeşitli okullardan öğrenciler de ellerinde taşıdıkları dövizlerle yürüyüş kortejinde yer aldı. 'Sağlıklı beslen, hareket et, obeziteyi yok et', 'Sağlık için her gün 10 bin adım', 'Bir gün değil her gün hareket' sloganlarının yazıldığı dövizler dikkat çekerken, güzergah üzerindeki vatandaşlardan da yürüyüşe katılım sağlayanlar oldu.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük ve İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, yaptıkları konuşmalarla yürüyüşün önemine vurgu yaptı. Törende Büyükşehir Belediye Konservatuar sanatçılarının Türk Halk Müziği konseri ve halk oyunları ekibinin Karadeniz yöresine ait gösterileri vatandaşlara coşkulu anlar yaşattı.

“Mersin, avantajlarıyla insanları yürüyüşe davet eden bir kent”

Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Mersin’in sağlanan imkanlarla yürüyüşe elverişli bir kent olduğunu vurgulayarak, “Sağlıklı bir şekilde yaşayabilmemiz için hayatımızdaki denge unsurlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Yeme, içme, sağlıklı beslenmenin yanında aynı zamanda spor başta olmak üzere hareketli bir yaşam tarzını da seçmek zorundayız. Mersin gerçekten çok büyük bir avantaja sahip. Çünkü sahil bandıyla, yürüyüş yollarıyla insanları adeta kendisine çağıran, yürüyüşe davet eden bir kent” dedi.

İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı ise gelişen teknolojinin her geçen gün insanları tembelleştirdiğini belirterek, “Dünyada teknolojinin çok ilerlediği çağımızda insanlar oturduğu yerden dünyanın bir ucuna ulaşabiliyor. Yani çalışmalarımız bizi hareketsiz bir yaşama, durağan bir yaşama adeta davet ediyor. Güzel yemeklerle, dengesiz beslenmeyle, hareketsiz bir yaşamla sonuçta obez bir toplum haline geliyoruz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Hülya Atila da yürüyüşe katıldı. Atilla, günün önemine dikkat çekerek yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Fiziksel aktivitenin önemi artık tüm insanlar tarafından anlaşılmış bulunmakta. Obezite, diyabet ve hipertansiyon çağımızın hastalıkları. Özellikle obezitede beslenmenin öneminin yanında fiziksel aktivitenin de önemi ortaya çıktı. Fiziksel aktivite olarak en kolay yapabileceğimiz etkinliklerden bir tanesi yürüyüş. Haftada 34 kere 30 dakikadan az olmamak üzere bu güzel kentimizde hepimizin yürüyüş yapabileceğini düşünüyorum.”

MERSİN 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:14

GÜNEŞ 06:33

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:28

YATSI 19:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.