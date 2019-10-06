82 milyonun içini sızlatan tokat Mersin'de çocuklar arasında çıkan bir tartışma sonrası Ürdünlü 5 yaşındaki çocuğa atılan tokat, sosyal medyada büyük tepki topladı Gözaltına altına şüpheli, ifadesinin ardından önce serbest bırakıldı ardından tekrar gözaltına alındı

Bu dev kupa sadece bir kulüpte var

Mersin'de çocuklar arasında çıkan bir tartışma sonrası Ürdünlü 5 yaşındaki çocuğa atılan tokat, sosyal medyada büyük tepki topladı. 82 milyonun içini sızlatan olay sonrası gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından önce serbest bırakıldı, ardından bu sabah tekrar gözaltına alındı.

İddiaya göre, merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde oynayan Ürdünlü ailenin 2 çocuğu ile site sakinlerinin çocukları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma devam ettiği sırada çocukların yanına gelen N.K. adlı kişi, olayı hiçbir şekilde sorgulamadan 5 yaşındaki A.K.'ye sert bir tokat atarak yere yıktı. Bir süre sonra olay yerine gelen Ürdünlü çocukların babası T.K. ile de tartışarak kavgaya tutuşan N.K., olay yerine çağrılan polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs gece polis merkezindeki ifadesinin ardından önce serbest bırakıldı, ardından bu sabah yeniden gözaltına alındı. Ürdünlü aile ise şüpheliden şikayetçi oldu.



Görüntüler tepki çekti

Öte yandan, olaya ilişkin cep telefonu ile kaydedilen görüntüler, sosyal medyada çığ gibi yayıldı. İzleyenlerin yüreğini sızlatan görüntüler, büyük tepki çekti.

MERSİN 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:15

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