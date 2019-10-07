Ürdünlü çocuğa tokatta, savcılık ev hapsi kararına itiraz etti

MERSİN Cumhuriyet Başsavcılığı, Mezitli ilçesindeki bir sitede, 2 aile arasında çıkan kavgada Ürdünlü çocuğa tokat atan Nadir K.'nin ev hapsi kararı ile serbest bırakılmasına itiraz etti.

Mezitli'deki bir sitede geçen cumartesi saat 20.00 sıralarında yaşanan olayda, çocuklar arasında çıkan tartışmaya aileler de dahil oldu. Hızla tartışan kalabalığın yanına gelen Nadir K., Ürdünlü çocuk A.T.O.A.K.'ya tokat attı. Çocuk aldığı darbeyle yere yığılırken, bu kez aileler arasında kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, tarafları ayırdı.

Nadir K.'nin küçük çocuğa tokat attığı anlar ise sitede oturan bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Ürdünlü ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan Nadir K. sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliğince ev hapsi kararı verilerek, serbest bırakıldı.

Görüntülerin sosyal medyaya yayınlanması infiala yol açtı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçerek, karara itiraz etti. Başsavcılık yaptığı açıklamada, "Şüpheli Nadir K. hakkında Mersin Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen ev hapsi kararına Cumhuriyet başsavcılığımız tarafından itiraz edilmiştir. İtiraz sonucu ile ilgili daha sonra bilgi verilecektir" denildi.



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