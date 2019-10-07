Fırtına elektrik direğini devirdi

Mersin’in Tarsus ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen fırtına elektrik direğini devirirken, 8 mahalleyi elektriksiz bıraktı.
Aşırı rüzgar ve fırtına yüksek gerilim hatlarının geçtiği elektrik direğini yerinden söktü. Fırtına anında devrilen direklerin etrafında kimsenin olmaması felaketi önlerken, elektrik kablolarının kopması nedeniyle, Akarsu, Kelahmet, Egemen, Çatalca, Baharlı, Ağzıdelik, Çayboyu ve Halitağa mahalleleri elektriksiz kaldı.
MERSİN
07 Ekim 2019 Pazartesi
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