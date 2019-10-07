'Tokat' zanlısına verilen 'ev hapsi' cezasına itiraz edildi Ürdünlü ailenin avukatı Hibe Gökalp: "Yapılan insanlık dışı eylemin peşini bırakmayacağız"

Mersin'de çocuğu ile tartışan 5 yaşındaki Ürdünlü çocuğa tokat attığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlıya verilen 'ev hapsi' cezasına itiraz edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, çocuklar arasında çıkan bir tartışma sonrası Ürdünlü 5 yaşındaki çocuğa tokat attığı ve babasını da darp ettiği iddiasıyla 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli N.K.'ye 'ev hapsi' cezası verildi. N.K. hakkında Mersin Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen 'ev hapsi' kararına, bu tedbirin yeterli olmadığını belirterek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. İlgili Sulh Ceza Hakimliğinin bu itirazı değerlendirerek yeniden karar vereceği bildirildi.



"Yapılan insanlık dışı eylemin peşini bırakmayacağız"

Öte yandan, ailenin avukatı Hibe Gökalp de yazılı açıklama yaparak, konunun takipçisi olacaklarını ve zanlının en ağır cezayı alması için hukuk mücadelesini sürdüreceklerini belirtti.

5 yaşındaki çocuğa, 15 yaşındaki ablasına ve olaydan sonra babasına uygulanan şiddetin asla kabul edilemeyeceğini vurgulayan Gökalp, "Olayın yaşandığı andan itibaren hadisenin takipçisi olup hukuk danışmanlığını yaptığım Ürdünlü aile ile birlikte gerekli suç duyurusunu yaptık. Yapılan bu eylem Türkiye’de milyonlarca insanın tepkisini çekti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada zanlı N.K.’nin ‘kasten yaralama’ suçundan ev hapsi ile cezalandırıldığı açıklandı. Fakat bu karar ne bizi ne de kamuoyunu tatmin etti. Yaşanan bu üzücü ve incitici olayın sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve zanlının en ağır cezayı alması adına gerekli hukuk mücadelemizi vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.

MERSİN 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:15

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