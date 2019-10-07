Geziye gittikleri mağarada mahsur kaldılar

MERSİN'de, Furkan Uzun ve Oğuzhan Yavuz, gezmek için girdikleri mağarada deniz suyu seviyesi yükselince mahsur kaldı. İki arkadaş, AKUT, AFAD ve itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Gülnar ilçesinde, deniz kıyısında bulunan Yanışlı Mağarası'na gezmek için giren Furkan Uzun ve Oğuzhan Yavuz, kısa süre sonra dalga nedeniyle su seviyesinin yükseldiğini fark etti.

Mağarada mahsur kalan 2 arkadaş, telefonla yardım istedi. Bölgeye hemen Sahil Güvenlik, AKUT, AFAD ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak denizin dalgalı olması nedeniyle Sahil Güvenlik ekipleri denizden müdahale yapamadı. Bunun üzerine, karadan kurtarma çalışmaları başlatıldı.

İp sarkıtılarak bölgeye inen ekipler, ikiliyi, 40 metre aşağıdaki mağaradan yaklaşık 3 saat süren çalışma ile kurtardı. Uzun ve Yavuz'un sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.





MERSİN 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:15

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