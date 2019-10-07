Mersin Üniversitesi, Tarsus’ta arkeolojik yüzey araştırmalarını tamamladı

Mersin Üniversitesi tarafından birçok uygarlığa beşiklik etmiş Tarsus’un kırsal coğrafyasındaki yerleşim izlerini araştırmak amacıyla 2016 yılında başlatılan Tarsus Hinterlandı Yüzey Araştırmalarının bu yılki bölümünde neolitik dönemden başlayarak geç antik döneme kadar iskan görmüş yerleşimlerin keşfi yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izinleriyle ve Mersin Üniversitesi (MEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Kaplan başkanlığında Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen Arkeolojik Yüzey Araştırmalarının sonucu açıklandı. MEÜ’nün internet sitesinde yer alan habere göre, bu yıl yüzey araştırmaları 221 Eylül 2019 tarihleri arasında yapıldı. Yüzey araştırmasına Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümlerinden öğrenciler ile öğretim elemanları katıldı.

2019 yılı çalışmaları kapsamında Tarsus’a bağlı köylerde incelemeler gerçekleştirildi. Araştırmalar esnasında neolitik dönemden başlayarak geç antik döneme kadar iskan görmüş yerleşimlerin keşfi gerçekleştirildi. Ayrıca, Sağlıklı köyündeki Roma Yolu ve onun ile ilişkili yerleşimlerde, yollar ve yerleşimler arasındaki yol ağının anlaşılmasına ve yerleşimlerin plan özelliklerinin okunmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda dört yerleşimin planları çıkartıldı.

Öte yandan, araştırmalar aracılığı ile tespit edilen Kilikia Bölgesindeki ilk örnekleri sunulan tümülüslerin tespit ve belgelenmesine yönelik çalışmalara başlandı. Bu kapsamda MEÜ Harita Mühendisliği bölümüyle ortak bir proje yürütülerek, ortofoto ile belgeleme çalışmaları yapıldı.

Doç. Dr. Deniz Kaplan, Tarsus Hinterlandı Yüzey Araştırmalarının 2019 yılı çalışmalarının Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklendiğini, çalışmanın ana sponsorunun ise Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı her iki kuruma teşekkür etti.

MERSİN 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:15

GÜNEŞ 06:34

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:25

YATSI 19:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.