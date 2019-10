Tarsus Müftülüğü'nden fidan dikimi

Mersin’in Tarsus ilçesinde ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nda “Cami ve Hayat” teması çerçevesinde Müftülük fidan dikimi yaptı.

Tarsus Buharalı Abdullah Efendi Camii’ndeki fidan dikme etkinliğinde konuşan Müftü Ali Can, Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın temasının “Cami ve Hayat” olduğunu belirterek, camilerin sadece namaz kılmak için açılıp kapanan yerler olmadığını, aksine camilerin insan hayatının her evresinde olduğunu vurgulayarak, camilerin daha fonksiyonel hale gelmesi için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Camilerin, İslam medeniyetinin en önemli kurumlarından biri olduğunun altını çizen Müftü Can, “Doğumumuzdan ölümümüze kadar cami hayatımızın içinde, biz de caminin içindeyiz. Bizler de İslam dininin ağaca, yeşile, çevreye ve tabiata büyük önem vereceğiz” dedi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nda ülke genelinde camilerde, Kur'an kurslarında, cami içi ve cami dışı pek çok yerde “Cami ve Hayat” temasıyla, camilerin daha fonksiyonel halde değerlendirilmesi noktasında programlar yaptıklarını söyleyen Müftü Can, “Bu programlarımızı, bugün inşallah camilerimizin yakın yerlerinde ihtiyaç olan yerlerde fidan dikerek adeta taçlandırıyoruz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, ‘Sizden herhangi biriniz kıyamet kopuyor olsa dahi elindeki fidanı diksin.’ İşte bu hadisi şerif'ten ilham alarak ve ülkemizin gerçekten ağaca, fidana ne kadar ihtiyacı olduğunu bilerek farkındalık oluşturmak, hem fidan dikmeye milletimizi teşvik etmek hem de cami ve hayatın ne kadar iç içe olduğu, camisiz bir hayatın düşünülemediği, bütün bu anlayışların, camilerimizin kürsülerinden, minberlerinden milletimizle paylaşılması gerektiği konusunda bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz” dedi

Fidan dikme etkinliğe katılan tüm vatandaşlara teşekkür eden Müftümüz Ali Can, yaptığı açıklamanın ardından vatandaşlarla birlikte cami bahçesinde fidan dikimini gerçekleştirdi.

