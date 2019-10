Seçer: “Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezini daha işlevsel hale getireceğiz”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezinde incelemelerde bulundu. Binayı daha işlevsel hale getirmek için çalışma yaptıklarını belirten Seçer, “Burada engelli yurttaşlarımıza olduğu kadar, diğer dezavantajlı gruplara, çocuklara, kadınlara ve yoksullara da hitap edecek farklı faaliyetler yapmak istiyoruz. Burası her metrekaresini daha etkin kullanacağımız bir hizmet birimi olacak” dedi.

Başkan Seçer, bürokratları ve daire başkanları ile birlikte Toroslar ilçesindeki Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezinde inceleme yaptı. Binanın her katını gezen ve Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Hülya Atila’dan bilgiler alan Seçer, atölyeleri, egzersiz, oyun ve spor salonlarını da inceledi.



“Daha işlevsel hale getireceğiz”

İncelemelerinin ardından açıklama yapan Seçer, kısa bir süre önce inşa edilen binanın çok geniş olduğunu, ancak işlevsel olmayan bir yapıda bulunduğunu söyledi. İncelemede, binada neler yapabileceklerinin değerlendirmesini yaptıklarını belirten Seçer, “Bir hayli masraf edilmiş bir bina ama atıl durumda. Öyle çok etkin, vatandaşlarımıza, engellilerimize hizmet veren bir yer değil. Bunu daha işlevsel hale nasıl getirebiliriz, onun değerlendirmesini yaptık. Daha çok engelli yurttaşlarımıza olduğu kadar, diğer dezavantajlı gruplara; çocuklara, kadınlara ve yoksullara da hitap edecek farklı faaliyetler yapmak istiyoruz burada. Önümüzdeki günlerde bu konu ile ilgili bazı çalışmalar neticelenecek. Burası her metrekaresini daha etkin kullanacağımız bir hizmet birimi olacak” diye konuştu.



“Bölge halkının buradan yararlanması için bazı mesleki eğitim kursları verilebilir”

Merkezin 4 bin metrekare kapalı alana sahip, büyük bir bina olduğunu dile getiren Seçer, “Arzu ettiğimiz bir hizmet anlayışını henüz buraya uygulayamadık. Daha önce yapılmış, ne için yapılmış, hangi amaçla yapılmış? O dönemde bizden önceki yönetim böyle bir karar vermiş ama amaç hasıl olmamış. Onu gerçekleştirmek için bir dizi inceleme yaptık ve etkin bir faaliyet noktası olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bölge itibari ile de orta alt gelir gruplarının yaşadığı bir bölgede bulunuyoruz. Bu açıdan da bir avantaj sağlayabiliriz. Engelsiz yurttaşlarımız için birçok alanda onların ekonomik hayata katılmaları, sağlık hizmetleri ve rehabilitasyonu konusunda bazı çalışmalar burada yapılabilir. Diğer taraftan kadınlarımıza ve çocuklarımıza yönelik etkinlik alanı olarak değerlendirilebilir. Bölge halkının buradan yararlanması için bazı mesleki eğitim kursları verilebilir. Bunlar tabii ki çalışmalar sonucu arkadaşlarımızın ortaya koyacağı bazı sonuçlar olacak ve bunlar da hayata geçecek” ifadelerini kullandı.

