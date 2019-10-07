Tarsus'ta sahte içki operasyonu

Mersin'in Tarsus ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 125 litre etil alkol ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Tarsus'da jandarma ekiplerinin sahte içki üretimi ve satışına yönelik yaptığı çalışmalarda Yeşiltepe Mahallesi'nde ikamet eden Y. D.'nin (53) evinde ve eklentilerinde alınan mahkeme kararına istinaden yapılan aramada çeşitli ebatlarda plastik bidonlar içerisinde yaklaşık 125 litre sahte içki ele geçirildi. Y.D. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
MERSİN
07 Ekim 2019 Pazartesi
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