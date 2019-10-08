Mersin'de üreten kadınlar bir araya geldi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu’nun periyodik aralıklarla düzenlediği 'Kırsal Mahalle Buluşmaları’nın 9.'su Çamlıyayla’nın Belçınar Mahallesi’nin ev sahipliğinde yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle ilk kez düzenlenen 'Bandırma Batırma Şenliği’ ile bir arada gerçekleştirilen buluşmaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eşi Meral Seçer de katıldı. Kadın emeğinin değerlendirilmesi ve kadınların sosyalleşmesi amacıyla düzenlenen buluşmada, Çamlıyaylalı kadınlar el emeği göz nuru iğne oyalarını, civardaki Darıpınarı, Sarıkavak, Korucak ve Sebil mahallelerinden katılan kadınlar ise yöresel ürünlerini sergiledi.

Mersin’in zengin ürün çeşidi önem kazanıyor

Mersin’den yola çıkan 200 kadar kadın Belçınar Mahallesi’nde buluşarak, üretilen ürünleri tanıma ve tatma fırsatı yakaladı. Buluşmada, Çamlıyayla’dan katılan kadınlar el emeği iğne oyalarını sergilerken, Sebil Mahallesi’nden buluşmaya katılan kadınlar ise bandırma batırdı. Yayla karsambacı, hurma, nar, pekmez, incir reçeli, sarı ulak zeytini, alıç, yerli domates, köy yumurtası, turşu, Toroslar’da üretilen bal, bal kabağı, dağ kekiği ve birçok yöresel ürünle, kadınların dayanışması ve kadın üretiminin ön planda olduğu bir buluşma gerçekleşti.

Kadın kooperatifi fikrinin önemine örnek bir buluşma

9.'su yapılan Kırsal Mahalle Buluşmaları, Belçınar’da kadınların sergilediği zengin ürün çeşidiyle bir kadın kooperatifi çatısı altında kadın emeğinin değerlendirilmesi, ürünlerin katma değerinin yükseltilmesi ve kadınların sosyalleşmesi fikrinin güçlü bir örneğini sundu.

MERSİN 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:16

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