Mezitli Belediyesi, 'Milan Gıda Paktı'nı imzalıyor

Mezitli Belediyesi, şehirlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmadaki rolünü analiz etmek için gerçekleştirilen 'Milan Kentsel Gıda Politikası Paktı'na imza atıyor.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, pakta resmi katılım amacıyla Strateji Geliştirme Müdürü Hürrem Betül Levent Erdal ile birlikte Fransa'nın Montpellier kentine giderek, başta Kadın Üretici Pazarı olmak üzere kentte halkın sağlıklı gıdaya ulaşımı için gerçekleştirilen projelerini anlatacak. Öte yandan Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından hazırlanan sunum ile Kadın Üretici Pazarı projesi '2019 Milan Paktı Ödülleri' kapsamında yarışmaya katılarak adını duyuracak.

Nüfusun yüzde 50'den fazlasının şehirlerde yaşadığı dünyada açlık, iklim değişikliği, gıda güvensizlikleri nedeniyle bu oranın 2050 yılına kadar yüzde 80'e ulaşacağına dikkat çeken Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Bu rakamlar göz önüne alındığında yiyecek talebi artacak ve şehirler, mevcut gıda sistemlerinin başa çıkamayacağı bir senaryo ile yüzleşeceği açıkça görülmektedir. Dünyanın dört bir yanından 821 milyon kişinin açlıkla mücadele ettiği günümüzde uzmanlar, sürdürülebilir gıda üretimi ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmenin açlıkla mücadelede önemli rol oynadığını söylüyor. Biz de Mezitli Belediyesi olarak dünyanın karşı karşıya kaldığı bu tehlikeye karşı üzerimize düşen görevi yaparak tedbirleri almayı sözleşme altına aldık” dedi.

"Kentleşme arttıkça temiz gıdaya ulaşım zorlaşıyor"

Daha gelişmiş ülkelerde yaşanan temiz gıdaya ulaşım ve açlık sıkıntısına tedbir alınmaması halinde Mersin’de de yaşanılmasının kaçınılmaz olduğunu savunan Tarhan, “Genellikle küçük ölçekli yerel üreticilerin sürdürülebilir tarımsal yöntemler kullanılarak üretimleri, üretici pazarları, gıda kooperatifleri, satın alma grupları, topluluk destekli tarım politikaları ile karşılanabiliyor. Ancak teknoloji gelişip, kentleşme arttıkça bu daha zor hale gelecek. Bizler o gün gelmeden bu önlemleri alırsak halkımızın daha az etkilenmesini sağlayabiliriz. Gıda üretimi ve tüketimindeki unsurlar iklim değişikliğini de doğrudan etkiliyor. Bu yüzden sürdürülebilir gıda üretimini iyileştirmek ve doğru beslenme alışkanlıkları edinmek için acele etmeliyiz. Yeni gıda ve beslenme uygulamalarına ilişkin bilgi paylaşarak, şehir sakinlerini karar

alma sürecine dahil ederek ve çevresel sorunlara yönelik somut çözümler üreterek gıda ve beslenme sürdürülebilirliğini sağlayabiliriz” diye konuştu.

"Mezitli'nin başarısını Fransa'da anlatacağız"

Bu tür faaliyetlerin, dünya geleceğindeki tehlikeye elbirliği yaparak karşı durmanın yanında, Mezitli’nin tanıtımına da büyük katkı sunacağının altını çizen Tarhan, “Aydın ve demokrat insanların yaşadığı Mezitli, çevresine ve doğaya ne denli sahip çıktığını her zaman göstermektedir. Belediye olarak yaptığımız uygulamalarla vatandaşların ucuz ve kaliteli gıdaya ulaşımını sağlarken, kırsal kesimdeki üreticilerimize de destek oluyoruz. Kadın Üretici Pazarı, Gönüllü Serası, kırsal bölgelerde yaşayan üreticilerimize destek amacıyla hayata geçirdiğimiz projelerimiz ile Milan Paktı ile imza altına alınan kuralların hemen hepsini Mezitli’de gerçekleştiriyoruz. Biz imza altına aldığımız anlaşma ile hem bu çalışmalarımızın sistemsel haline gelmesini hem de kentimizin daha geniş platformlarda tanınmasını amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

MERSİN 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:16

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