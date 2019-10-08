Başkan Seçer 'kodlama etkinliği'ne katıldı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "İleri teknoloji kampüsü için çalışmalara başladık"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, genç dahiler için hazırladıkları, silikon vadisi modeli olan İleri Teknoloji Kampüsü çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Seçer, 520 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen 'AB Kod Haftası' kapsamında Büyükşehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında düzenlenen kodlama etkinliğine katıldı. Programlama ve teknoloji yoluyla bireylerin problem çözme yeteneğini ön plana çıkaran, kodlama ve programlamaya dair farkındalığın artırılması, birlikte çalışmanın teşvik edilmesi ve kodlama kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla yapılan kodlama etkinliğinde, Başkan Seçer de mesai arkadaşları ile tablet üzerinden kodlama yaptı.

“Çağın farkındalığını oluşturmak anlamında önemli bir etkinlik”

Seçer, çocukların problem çözme yeteneğini geliştirmek için kodlamayı öğretmek gerektiğini vurgulayarak, “Günümüzde teknolojik olarak geldiğimiz en son aşama kodlama, yapay zeka gibi alanlar. Artık yeni endüstri 4.0 çağında bütün toplumların ulaşması gerektiği nokta. Bu etkinlik hem kodlama tekniğini başta çocuklarımıza öğretmek adına, diğer taraftan da çağın farkındalığını oluşturmak ve artık farklı bir yöne doğru gittiğini anlatmak anlamında önemli bir etkinlik. Avrupa Kod Haftası kapsamında biz de kodlama etkinliği yaptık. Ben de yapılan etkinlikten son derece keyif aldım” dedi.

“İleri Teknoloji Kampüsü için çalışmalara başladık”

Büyükşehir Belediyesi olarak genç dahiler için hazırladıkları, silikon vadisi modeli olan İleri Teknoloji Kampüsü ile ilgili bilgi veren ve çalışmalara başladıklarını aktaran Seçer, “Silikon Vadisi modeli bir yapıyı Mersin’de gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun için de çalışmaları başlattık. Buradaki temel amacımız 4.0 çağında alt yapıyı oluşturalım, bir tarafta kurumlarımız diğer tarafta üniversite öğrencilerimiz, dahi genç beyinler ve bunun yanında da ileri teknoloji firmaları ile bir konsept oluşturalım diyoruz. Genç beyinlerin dahiyane icatlarını ekonomik değere dönüştürmek istiyoruz” diye konuştu.

Macit Özcan Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen etkinlikte önce Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü öğretim üyeleri tarafından kodlama ve kod haftası hakkında sunum yapıldı. Ardından Başkan Seçer, üst düzey yöneticiler ve daire başkanları İl Milli Eğitim Müdürlüğü ArGe Birimi öğretmenlerinin yönlendirmeleri ile tabletler üzerinden kodlama etkinliği gerçekleştirdi.

AB Kod Haftası Nedir?

Avrupa Kod Haftası, programlama ve teknoloji yoluyla bireylerin problem çözme yeteneğini ön plana çıkaran bir halk hareketi olarak nitelendiriliyor. 50’den fazla ülkede aktif olarak devam eden 'Kod Haftası’yla kodlama ve programlamaya dair farkındalığın arttırılması, birlikte çalışmanın teşvik edilmesi ve kodlama kültürünün yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

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