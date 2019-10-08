Toroslar'da okullarda bakım çalışmaları sürüyor

Toroslar Belediyesi, ilçedeki eğitim kurumlarına yönelik hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

Belediye Fen İşleri, Temizlik ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin birlikte yürüttüğü çalışmalar kapsamında, okullarda bahçe bakımı, bank tamiratı ve ağaç budamasının yanı sıra belli bir program dahilinde dış cephe boyaması da gerçekleştiriliyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, eğitim kurumlarında sorumluluk bilinciyle çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, “Öğrencilerimizin sağlıklı, modern ve bakımlı ortamlarda eğitim almalarına önem veriyoruz. Okullarımızdaki eksiklikleri imkanlarımız ölçüsünde tamamlıyoruz. Kış mevsimi öncesi okullarımızda çevre düzenlemeleri yaparak fiziki koşulları daha sağlıklı hale getirdik. Eğitime olan desteklerimiz artarak devam edecek" dedi.

MERSİN 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:16

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