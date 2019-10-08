Otoyolda karşı şeride geçen tıra iki otomobil çarptı: 4 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde otoyolda karşı şeride geçen tıra iki otomobilin çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza TarsusAdanaGaziantep (TAG) Otoyolu'nun Çöplü mevkisinde meydana geldi. Damlama’dan Tarsus’a seyir halinde olan 27 BPD 20 plakalı tırın sürücüsü Mehmet Gökçeoğlu, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarpıp refüjleri kırarak karşı şeride geçti. Yan yatarak durabilen tekstil yüklü tıra, karşı yönden gelen Bülent Arıcı idaresindeki 01 EIA 21 ile Abbas Yiğit yönetimindeki 01 AAE 123 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüleri Bülent Arıcı, Abbas Yiğit, tır sürücüsü Mehmet Gökçeoğlu ve otomobilde bulunan bir yolcu yaralandı. Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazadan dolayı dört şeritli otoyol trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri, yolun trafiğe açılması için çalışmalara başladı.

Savaş alanına dönen otoyolda çalışmalar devam ediyor.

MERSİN 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:16

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