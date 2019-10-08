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Sıfır atığa dikkat çekmek için temizlik yaptılar

İHA

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Çocuk Hakları Çocuk Komitesi üyesi çocuklar, çevreye ve sıfır atığa dikkat çekmek için Çocuk Hakları Hatıra Ormanında temizlik yaptılar.

Sıfır atığa dikkat çekmek için temizlik yaptılar

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Çocuk Hakları Çocuk Komitesi üyesi çocuklar, çevreye ve sıfır atığa dikkat çekmek için Çocuk Hakları Hatıra Ormanında temizlik yaptılar.
İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, her yıl ekim ayının ilk pazartesi gününün, 'Dünya Çocuk Günü' olarak kutlandığını hatırlatarak, "Çocuk Komitesi üyesi çocuklarımız da bu güne ve çevreye dikkat çekmek amacıyla Toroslar ilçesindeki Anıttepe'de bulunan yaklaşık 8 dönümlük Çocuk Hakları Hatıra Ormanında, çevreyi kirleten şişe, cam, plastik poşet, kağıt gibi atıkları topladılar. Ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırmak için ilgili kuruma teslim ettiler. Çocuklarımız için gelecekte en önemli çözüm bekleyen sorunların başında çevrenin korunması gelmektedir. Bu kapsamda sıfır atık projesine toplumun tüm kesimleri sahip çıkmalıdır" dedi.

MERSİN

08 Ekim 2019 Salı

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