Otoyolda zincirleme kaza: 4 yaralı

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MERSİN'in Tarsus ilçesinde otoyolda, halı yüklü TIR'ın karşı yöne geçerek, iki otomobille çarpıştıktan sonra yan yattığı kazada, 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyol, trafiğe kapandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Çöplü mevkiinde meydana geldi. Halı yüklü Mehmet Gökçeoğlu yönetimindeki 27 BPD 20 plakalı TIR, kontrolden çıkarak bariyere çarptıktan sonra karşı şeride geçti. TIR, Bülent Arıcı yönetimindeki 01 EIA 21 plakalı otomobil ile Abbas Yiğit yönetimindeki 01 AAE 123 plakalı otomobile çarpıp, yan yattı.

Otoyolun savaş alanına döndüğü kazada, otomobil sürücüleri Bülent Arıcı ve Abbas Yiğit, TIR şoförü Mehmet Gökçeoğlu ve otomobillerden birinde bulunan, ismi henüz öğrenilemeyen kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle dört şeritli otoyol trafiğe kapandı. Yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.



MERSİN 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:16

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