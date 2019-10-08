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İl Müftüsü Kondi, Bozyazı’da din görevlileriyle bir araya geldi

İHA

Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Bozyazı'da din görevlileriyle bir araya geldi.

İl Müftüsü Kondi, Bozyazı’da din görevlileriyle bir araya geldi

Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Bozyazı’da din görevlileriyle bir araya geldi.
İlçedeki din görevlileri ve aileleri için Bozyazı Öğretmenevinde verilen sabah kahvaltısına katılan İl Müftüsü Kondi ve eşi Fatma Kondi ile İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, masaları tek tek gezerek personelle sohbet ettiler. Burada bir konuşma yapan Kondi, tüm personelin Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutladı.
Kondi ve beraberindekiler, daha sonra Çopurlu Mahallesinde yapımı tamamlanarak ibadete açılan Şehitler Camiine geçti. Cami müştemilatında bulunan Gençlik Merkezi ve 46 yaş grubu Kur’an Kursunun açılışını yaparak incelemelerde bulunan Kondi, 46 yaş grubu kursta mevcut durumunun çok başarılı olduğunu, özellikle Gençlik Merkezinin oldukça modern ve gençlerin ilgisini çekecek şekilde oluşturulduğunu ifade etti. Camiinin yapımında emeği geçen İlçe Müftüsü Turan başta olmak üzere herkese teşekkür eden Kondi, ardından Şehitler Camiinde öğle namazını kıldırdı ve cemaatle sohbet etti.
Çopurlu Mahallesinde kahvehane ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Kondi, ardından Bozyazı Müftülüğü Konferans Salonunda “Cami hayatın içinde, hayat caminin içinde” konulu bir konferans verdi. İlçede bulunan diğer 46 yaş gurubu ve yatılı Kur’an Kurslarını da ziyaret ederek incelemelerde bulunan Kondi, burada da öğrencilerle sohbet etti.

MERSİN

08 Ekim 2019 Salı

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