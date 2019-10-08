Tarsus Belediyesi, çölyak hastalarına ücretsiz glutensiz ekmek dağıtacak

– Tarsus Belediyesi, glutensiz gıdalarla beslenmeleri gereken çölyak hastalarına Halk Ekmek Fabrikası aracılığıyla glütensiz ekmek dağıtacak.

Tarsus Belediyesi, Çölyak hastalarının tüketmek zorunda oldukları gıdalara daha kolay ulaşmaları ve bu konuda mağduriyet yaşamamaları için harekete geçti. Tarsus Belediyesi Başkanı Haluk Bozdoğan, bir sindirim problemi olarak ortaya çıkan ve glutensiz gıdalarla beslenmeleri gereken çölyak hastalarına müjde verdi. Tarsus Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Belediyesi Halk Ekmek, gluten alerjisi nedeniyle buğday, arpa, çavdar ve yulaflı ekmekleri yiyemeyen çölyak hastalarına yönelik ücretsiz glutensiz ekmek hizmeti verecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek işbirliğiyle temin edilen glutensiz ekmek, ilk etapta kentte belirlenen 33 çölyak hastası öğrencilere dağıtılacak.

Başkan Bozdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, talep doğrultusunda diğer hastaların da bu hizmetten yaralanacağını belirterek, ileriki dönemlerde Tarsus Belediyesi olarak glutensiz ekmek üretimine başlayacaklarını ifade etti. Bozdoğan, “Bilindiği gibi çölyak hastalarımız, glutensiz undan yapılmış ekmek ve glutensiz undan yapılan gıda maddelerini tüketebilmektedir. Bu hastalarımızın hayat kalitesini artırmak ve yoksun oldukları imkanlara ulaşmalarını sağlamak bizim en büyük gayemiz. Özellikle çölyak hastalığı benim hassasiyetle üzerinde durduğum bir konu ve yapacağımız çalışma ile beslenmede sıkıntı yaşayan bu hastalarımızın önemli bir eksikliğini gidereceğimizi düşünüyorum” dedi.

MERSİN 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:16

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