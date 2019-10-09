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İlaçlama yaparken cüzdan buldular, sahibine ulaştırdılar

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesinde çalışan iki işçi, Tarsus'ta ilaçlama yaparken buldukları cüzdanı sahibine teslim ettiler. Cüzdandaki çocuklarının fotoğraflarının kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Nazım Durmuş, Büyükşehir personeline defalarca teşekkürler etti.

İlaçlama yaparken cüzdan buldular, sahibine ulaştırdılar

Mersin Büyükşehir Belediyesinde çalışan iki işçi, Tarsus’ta ilaçlama yaparken buldukları cüzdanı sahibine teslim ettiler. Cüzdandaki çocuklarının fotoğraflarının kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Nazım Durmuş, Büyükşehir personeline defalarca teşekkürler etti.
Tarsus ilçesi Şahin Mahallesinde tek başına yaşayan ve sağlık problemleri bulunan 54 yaşındaki Nazım Durmuş, muayene olmak için aile sağlığı merkezine giderken cüzdanını düşürdü. Aile sağlığı merkezine vardığında cüzdanının cebinde olmadığını fark eden Durmuş, geri dönüp aramasına rağmen cüzdanını bulamadı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi TarsusÇamlıyayla Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan ilaçlama personeli Nuh Babuşoğlu ve Mustafa Kılınç, bulvar üzerinde çalışırken cüzdanı fark ederek, durumu koordinasyon yetkililerine bildirdi. Büyükşehir yetkilileri, cüzdan içerisinde bulunan kimlikten Nazım Durmuş’a ulaştı ve Durmuş’u koordinasyon merkezine davet etti.

Büyük sevinç yaşadı
Koordinasyon merkezine gelen Durmuş’a cüzdanını, ilaçlama personeli teslim etti. Cüzdanına kavuştuğu için çok mutlu olan Durmuş, “Cüzdanın olmadığını fark edince çok üzüldüm. Çünkü paranın ötesinde evlatlarımın çocukluk fotoğrafları vardı. Telefonum çalıp, ‘cüzdanınız bulundu’ dendiğinde büyük sevinç yaşadım. Mersin Büyükşehir Belediyesi personeline ve yetkililerine duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ederim. Allah razı olsun” dedi.

MERSİN

09 Ekim 2019 Çarşamba

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