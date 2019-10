Başkan Gültak’ın talimatıyla şehit annesinin evi yenileniyor

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Kıbrıs’ta 25 yıl önce vatani görevini yaparken şehit olan Naci Bozoğlu’nun annesi Leyla Bozoğlu’nun evinin yenilenmesi talimatı verdi. Ekipler, evde yenileme çalışmalarına başladı.

Şehit ailelerine özel bir önem veren, onları yalnız bırakmayıp sahip çıkan Başkan Gültak, her fırsatta şehit ailelerini ziyaret ederek, varsa talep ve sıkıntılarını gidermeye çalışıyor. Gültak, Bolu’da 33 yıl önce şehit düşen Fadıl Alnıaçık’ın eşi Nurcan Alnıaçık’ın, Hal Mahallesinde bulunan evini geçen haftalarda baştan sona yeniletmesinin ardından, bu kez de Kıbrıs’ta 25 yıl önce vatani görevi sırasında şehit olan Naci Bozoğlu’nun annesi 74 yaşındaki Leyla Bozoğlu’nun, İhsaniye Mahallesindeki evinin tadilatının yapılması talimatını verdi.

Hemen harekete geçen ekipler, evin 5 kapısını yenisiyle değiştirdi, odalar ve dış cepheyi boyadı. Mutfağın tezgah mermeri ile alt dolapları da yenilenirken, zarar gören oda duvarları alçı ve sıva ile kaplanıp güçlendirildi.



“Şehit ailelerimiz, her şeyin en güzeline layık”

Başkan Gültak da şehit annesi Leyla Bozoğlu’nun evini ziyaret ederek, yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Şehit annesi ile bir süre sohbet eden Gültak, “Şehitlerimizin aileleri için ne yaparsak yapalım azdır. İnşallah bundan sonra çok daha güzel ve ferah bir şekilde evinde oturursun. Sizler, her şeyin en güzeline layıksınız. Vatan için, ülkemizin güvenliği için toprağa düşen şehitlerimizin bizlere emanetisiniz.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, büyük bir devlettir, şehit ve gazilerini asla unutmaz. Bütün şehitlerimiz gibi bu vatan için 20, 30 veya 40 yıl önce şehit olan insanlarımızı da asla unutmayacağız, onların hatırasını geleceğe taşıyacağız. Şehit ve gazilerimizin ailelerine elimizden gelen her türlü imkan ve desteği sunmaya devam edeceğiz. Saygıdeğer şehit ailelerimizin, en iyi imkanlarda yaşamını sürdürebilmesi bizim için büyük bir görev ve sorumluluktur” dedi.



Şehit annesinden Gültak’a teşekkür

Evindeki yenileme çalışmasını memnuniyetle izleyen şehit annesi Leyla Bozoğlu ise Başkan Gültak’a teşekkür etti. Eşi Mehmet Bozoğlu’nu 13 yıl önce kaybettiğini anlatan Bozoğlu, “Başkanımızdan Allah razı olsun. Maddi yokluk nedeniyle yıllarca evime bakım yaptıramadım ama başkanımız sağ olsun evimizi yeniledi. Hatırlanmak güzel bir şey, çok duygulandım, başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

