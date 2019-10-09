Başkan Gültak’ın talimatıyla şehit annesinin evi yenileniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Gültak’ın talimatıyla şehit annesinin evi yenileniyor

İHA

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Kıbrıs'ta 25 yıl önce vatani görevini yaparken şehit olan Naci Bozoğlu'nun annesi Leyla Bozoğlu'nun evinin yenilenmesi talimatı verdi. Ekipler, evde yenileme çalışmalarına başladı.

Başkan Gültak’ın talimatıyla şehit annesinin evi yenileniyor

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Kıbrıs’ta 25 yıl önce vatani görevini yaparken şehit olan Naci Bozoğlu’nun annesi Leyla Bozoğlu’nun evinin yenilenmesi talimatı verdi. Ekipler, evde yenileme çalışmalarına başladı.
Şehit ailelerine özel bir önem veren, onları yalnız bırakmayıp sahip çıkan Başkan Gültak, her fırsatta şehit ailelerini ziyaret ederek, varsa talep ve sıkıntılarını gidermeye çalışıyor. Gültak, Bolu’da 33 yıl önce şehit düşen Fadıl Alnıaçık’ın eşi Nurcan Alnıaçık’ın, Hal Mahallesinde bulunan evini geçen haftalarda baştan sona yeniletmesinin ardından, bu kez de Kıbrıs’ta 25 yıl önce vatani görevi sırasında şehit olan Naci Bozoğlu’nun annesi 74 yaşındaki Leyla Bozoğlu’nun, İhsaniye Mahallesindeki evinin tadilatının yapılması talimatını verdi.
Hemen harekete geçen ekipler, evin 5 kapısını yenisiyle değiştirdi, odalar ve dış cepheyi boyadı. Mutfağın tezgah mermeri ile alt dolapları da yenilenirken, zarar gören oda duvarları alçı ve sıva ile kaplanıp güçlendirildi.

“Şehit ailelerimiz, her şeyin en güzeline layık”
Başkan Gültak da şehit annesi Leyla Bozoğlu’nun evini ziyaret ederek, yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Şehit annesi ile bir süre sohbet eden Gültak, “Şehitlerimizin aileleri için ne yaparsak yapalım azdır. İnşallah bundan sonra çok daha güzel ve ferah bir şekilde evinde oturursun. Sizler, her şeyin en güzeline layıksınız. Vatan için, ülkemizin güvenliği için toprağa düşen şehitlerimizin bizlere emanetisiniz.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, büyük bir devlettir, şehit ve gazilerini asla unutmaz. Bütün şehitlerimiz gibi bu vatan için 20, 30 veya 40 yıl önce şehit olan insanlarımızı da asla unutmayacağız, onların hatırasını geleceğe taşıyacağız. Şehit ve gazilerimizin ailelerine elimizden gelen her türlü imkan ve desteği sunmaya devam edeceğiz. Saygıdeğer şehit ailelerimizin, en iyi imkanlarda yaşamını sürdürebilmesi bizim için büyük bir görev ve sorumluluktur” dedi.

Şehit annesinden Gültak’a teşekkür
Evindeki yenileme çalışmasını memnuniyetle izleyen şehit annesi Leyla Bozoğlu ise Başkan Gültak’a teşekkür etti. Eşi Mehmet Bozoğlu’nu 13 yıl önce kaybettiğini anlatan Bozoğlu, “Başkanımızdan Allah razı olsun. Maddi yokluk nedeniyle yıllarca evime bakım yaptıramadım ama başkanımız sağ olsun evimizi yeniledi. Hatırlanmak güzel bir şey, çok duygulandım, başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

MERSİN

09 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:17
  • GÜNEŞ 06:36
  • ÖĞLE 12:34
  • İKİNDİ 15:49
  • AKŞAM 18:22
  • YATSI 19:36
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İlaçlama yaparken cüzdan buldular, sahibine ulaştırdılar
YEREL HABERLER İlaçlama yaparken cüzdan buldular, sahibine ...
Başkan Bozdoğan, Tarsus Plajını halka açmak için düğmeye bastı
YEREL HABERLER Başkan Bozdoğan, Tarsus Plajını halka açmak için ...
Mersin ve Leszno kentleri eşleşmesinde adımlar tamamlanıyor
YEREL HABERLER Mersin ve Leszno kentleri eşleşmesinde adımlar ...
Serhat Değirmenci, Hollandalı rakibini nakavt etti
YEREL HABERLER Serhat Değirmenci, Hollandalı rakibini nakavt etti
Mezitli’de, su taşkınlarına karşı dere yatakları temizleniyor
YEREL HABERLER Mezitli’de, su taşkınlarına karşı dere yatakları ...
Şampiyonluk kupasını, Başkan Gültak’a getirdiler
YEREL HABERLER Şampiyonluk kupasını, Başkan Gültak’a getirdiler
Tarsus Belediyesi, çölyak hastalarına ücretsiz glutensiz ekmek dağıtacak
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi, çölyak hastalarına ücretsiz ...
Yeşilboğaz: “Avukat Hakları Merkezi daha aktif olacak”
YEREL HABERLER Yeşilboğaz: “Avukat Hakları Merkezi daha aktif ...
Kız kardeşe miras dayağı
YEREL HABERLER Kız kardeşe miras dayağı
İl Müftüsü Kondi, Bozyazı’da din görevlileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER İl Müftüsü Kondi, Bozyazı’da din görevlileriyle bir ...
MESKİ ekipleri, 2 bin 100 rakımda isale hattı yeniliyor
YEREL HABERLER MESKİ ekipleri, 2 bin 100 rakımda isale hattı ...
Otoyolda zincirleme kaza: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otoyolda zincirleme kaza: 4 yaralı
Gültak: “Üç yıl içinde Akdeniz’den giden kurumları tekrar merkeze taşıyacağız”
YEREL HABERLER Gültak: “Üç yıl içinde Akdeniz’den giden kurumları ...
Vali Su: “Eski yağ fabrikasının proje çalışmaları yıl sonuna bitecek”
YEREL HABERLER Vali Su: “Eski yağ fabrikasının proje çalışmaları yıl ...
Kent yönetimi, çarşıyı canlandırmak için ele ele verdi Akdeniz Çarşı Esnafları Derneği’nin düzenlediği toplantıda bir araya gelen kent dinamikleri, Mersin’in kalbi konumundaki Akdeniz ilçesinde çarşı merkezini hareketlendirmek ve esnafın sorunlarını çözmek için birçok ortak çalışmayı başlattıklarını söylediler
YEREL HABERLER Kent yönetimi, çarşıyı canlandırmak için ele ele ...
Sıfır atığa dikkat çekmek için temizlik yaptılar
YEREL HABERLER Sıfır atığa dikkat çekmek için temizlik yaptılar
Otoyolda karşı şeride geçen tıra iki otomobil çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otoyolda karşı şeride geçen tıra iki otomobil çarptı: ...
Açıköğretim kayıt yenileme işlemleri başladı
YEREL HABERLER Açıköğretim kayıt yenileme işlemleri başladı
Vali Su, robot kakımı ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Su, robot kakımı ile bir araya geldi
Erdemli Belediyesi spor altyapı yatırımlarına devam ediyor
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesi spor altyapı yatırımlarına devam ...
Toroslar'da okullarda bakım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Toroslar'da okullarda bakım çalışmaları sürüyor
Başkan Seçer 'kodlama etkinliği'ne katıldı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "İleri teknoloji kampüsü için çalışmalara başladık"
YEREL HABERLER Başkan Seçer 'kodlama etkinliği'ne katıldı Mersin ...
Tarsus’ta silahlı saldırı
YEREL HABERLER Tarsus’ta silahlı saldırı
Mezitli Belediyesi, 'Milan Gıda Paktı'nı imzalıyor
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi, 'Milan Gıda Paktı'nı imzalıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X