Sokak köpeği, av tüfeği ile öldürüldü

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MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle öldürüldü.

Tarsus'un Kaburgediği Mahallesi'nde yol kenarında ölü köpek gören vatandaşlar, jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, sokak köpeğinin av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğünü saptadı. Olay yerindeki fişeklerden örnek ekipler, köpeği öldüren kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı. Mahalle sakinleri köpeğin öldürülmesine tepki gösterdi.



MERSİN 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:17

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