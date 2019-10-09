MDOB, Carmen operasını sahneleyecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Georges Bizet’in dünyaca ünlü Carmen operasını sahneleyecek.

MDOB’dan yapılan açıklamaya göre, Carmen operası, yarın ve 12 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’de Kültür Merkezinde sanatseverlerle buluşacak. Fransız yazar Prosper Merimee’nin aynı adlı romanından operaya uyarlanan, librettosunu Henri Meilhac ve Ludoviç Halevy’in yazdığı Carmen operasının rejisörlüğünü Haldun Özörten yapıyor. Vladimir Lungu’nun orkestra şefliğini üstlendiği eserin dekor tasarımı Çağda Çitkaya’ya, kostüm tasarımı Sevtaç Demirer’e, ışık tasarımı Tarı Deniz’e, koreografisi Özlem Şenormanlılar ve Ender Üçdemir’e ait. Eserin koro şefliğini Anıl Aydın, çocuk korosu şefliğini ise Reyhan Bezdüz yapıyor.

MERSİN 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:17

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