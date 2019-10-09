Lise öğrencilerine "depresyon ve kaygı" konulu eğitim

Mersin’in Erdemli ilçesinde lise öğrencilerine yönelik ‘Depresyon ve kaygı bozuklukları’ konulu eğitim verildi.

Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitim Alanı tarafından organize edilen eğitime konuşmacı olarak Yrd. Doç. Dr. Veli Yıldırım katıldı.

Öğrencilere hitaben konuşan Yıldırım, “Kaygılarımızla başa çıkabilmek için olayları gözümüzde büyütmeyelim. Unutmayalım ki kişinin karşısındaki en büyük engel kendisidir. Kendimizi başarmaya odaklamalıyız ve başaracağımıza inanmalıyız” dedi.

Bu tür eğitimlerin faydalı olacağına inandığını da dile getiren Yrd. Doç. Dr. Veli Yıldırım, eğitimin gerçekleşmesinde emeği geçen okul müdürü Mustafa Tat ve alan şefi Zeynep Dere’ye teşekkür etti.

MERSİN 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:17

GÜNEŞ 06:36

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:22

YATSI 19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.