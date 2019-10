Bozyazı’da sağlık için yürüdüler

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında "Hareket Et Bozyazı" teması ile yürüyüş ve bisiklet sürme etkinliği düzenlendi.

Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi koordinatörlüğünde düzenlenen yürüyüş ve bisiklet sürme etkinliğine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de destek verdi. Bozyazı Ortaokulu önünde Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ahmet Hakan Acı’nın çaldığı düdük ile birlikte bisikletli öğrencilerin pedal çevirmesiyle başlayan etkinliğe yaşlılar da katıldı.

Bozyazı Kaymakamı Arif Yalçın ve protokol üyelerinin de yer aldığı yürüyüşte, katılımcılar Mustafa Deniz Caddesini takiben 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdüler. Yürüyüşte “Bir Gün Değil, Her gün Hareket”, ”Sağlık İçin Hareket Et”, ”Porsiyonları Küçültüyoruz Adımları Büyütüyoruz”, “Sağlığın İçin Her Gün 10 Bin Adım” yazılı pankartlar taşındı.

Etkinliğin sonunda sağlıklı yaşam için hareketin önemini vurgulayan Dr. Acı, obezite ile mücadele için iki anahtar yöntemin bulunduğunu söyledi. Bunlardan birinin hareket etmek, ikincisinin ise yediklerine dikkat etmek olduğunu belirten Acı, günlük en az yarım saat yürüyüş yapmak gerektiğinin altını çizdi. Acı, “Üç öneriye de dikkat etmeli ve sağlığımız için uygulamalıyız. Amacımız, teknolojinin geliştiği ve konforun arttığı bu dönemde hareketi insan hayatından çıkarmadan sağlıklı yaşamak” dedi.

Etkinliğe Kaymakam Yalçın’ın yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özer Dinçer, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

