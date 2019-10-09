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Mersin’de, Mahir Eller Projesi ile bin 500 kişinin mesleki yeterliliği belirlendi

İHA

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından yürütülen Mahir Eller Projesi kapsamında, Mersin'de yaklaşık bin 500 kişinin mesleki yetkinlikleri belirlenirken, nitelikli çalışanlar da tescillendi.

Mersin’de, Mahir Eller Projesi ile bin 500 kişinin mesleki yeterliliği belirlendi

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından yürütülen Mahir Eller Projesi kapsamında, Mersin’de yaklaşık bin 500 kişinin mesleki yetkinlikleri belirlenirken, nitelikli çalışanlar da tescillendi.
Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) ortaklığında ve Mersin’de Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) işbirliğinde yürütülen Mahir Eller Projesi kapsamında işverenlere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. MersinTarsus Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleştirilen toplantıda, işverenlere Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), MYK’nın belgelendirme süreçleri, belge zorunluluğu getirilen meslekler ve sağlanan teşviklerle ilgili bilgi aktarıldı.

“Standart bilgi ve beceri düzeylerini tespit ve tescil ediyoruz
MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Taş, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, özel sektörün ihtiyaçlarının yenilendiği günümüzde sanayinin ve sanayicilerin ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli çalışan açığını giderici çalışmaların büyük önem taşıdığını belirtti. MTSO olarak nitelikli elemanların tescillendiği, verimli üretime katkı sağlayan çalışmalara “Mahir Eller Projesi” ile devam edildiğini vurgulayan Taş, “Mesleki yeterlilik sistemiyle sanayicimizin talep ettiği iş gücü piyasasına göre uygun meslekleri belirliyoruz. Hem Türkiye’deki hem de AB’deki yasal mevzuatlara göre kişilerin sahip olması gereken standart bilgi ve beceri düzeylerini tespit ve tescil ediyoruz” dedi.

“143 meslekte MYK belgesi zorunlu hale getirildi”
Bugüne kadar 81 ilin 79’unda 50 bine yakın adaya sınav ve belgelendirme hizmeti veren, TOBB MEYBEM’in Genel Müdürü Ahmet Saygın Baban da iş sağlığı ve güvenliği açısından tehlikeli ve çok tehlikeli sayılan mesleklerin her gün arttığına dikkat çekti. 3 Ekim 2019 tarihinde yayınlanan son tebliğ ile tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklere 26 meslek ilave edilerek, 143 meslekte MYK belgesinin zorunlu hale getirildiğine işaret eden Baban, “5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu gereğince, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde MYK belgesi olmayan kişilerin çalıştırıldığının tespit edilmesi halinde, cezai yaptırımı var. Bununla birlikte sınavlarda başarılı olan adayların sınav ücretleri 2019 yılı sonuna kadar İşsizlik Sigortası Fonundan geri ödeniyor. Ayrıca MYK mesleki yeterlilik belgeli çalışan istihdam eden işverenlerimiz, 54 aya kadar işveren sigorta primi teşvikinden yararlanabiliyor. Alınan belge, çalışanın mahir olduğunu kanıtlayan uluslararası tanınırlığı da olan bir belge” diye konuştu.
MTSO Proje Koordinatörü Sinem Çam ise projeye ilişkin yaptığı sunumunda, mesleki yeterlilik belgesinin verimli ve kaliteli üretim için önemini vurguladı. Çam, “Mahir Eller Projesi, 12 ilde gerçekleştireceği mesleki belgelendirme konusundaki farkındalık toplantıları serisi ve belgelendirmeye yönelik çalışmaları ile nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırmasına, iş kazalarının önüne geçilmesine ve tüketiciye sunulan ürün ve hizmetin kalitesinin artmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor” ifadelerini kullandı.

Mersin’de bin 500 kişinin mesleki yeterliliği belirlendi
MTSO’dan yapılan açıklamaya göre, Mahir Eller Projesi kapsamında bugüne kadar Mersin’de yaklaşık bin 500 kişinin mesleki yeterlilikleri belirlendi. Mersin’de beceri haritaları çıkarılan çalışanlar; çoğunlukla inşaat, makine imalat, gıda, tekstil, otomotiv ve hizmet ana sektörleri altında ahşap mobilya imalatçılığı, elektrik ve su tesisatçılığı, oto mekaniği, lokantacılık, berberlik, terzilik gibi alt sektörlerde faaliyet gösteriyor.
Proje, mesleki yeterliliği ve birikimi olan, bunu kanıtlayarak daha iyi çalışma koşulları arayan mahir ellere ulaşmayı hedefliyor. “Mesleğini belgele, farkını koy ortaya” sloganıyla yürütülen Mahir Eller Projesi ile 15 bin kişinin mesleki yetkinlik belgesi almaya hak kazanması, belgelendirilmiş 3 bin kişinin ise istihdam edilmesi planlanıyor.

MERSİN

09 Ekim 2019 Çarşamba

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