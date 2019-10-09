Toroslar’da Kurumlar Arası Futbol Turnuvası heyecanı başlıyor

Toroslar Belediyesi’nin bu yıl 13’üncüsünü düzenleyeceği ‘Kurtuluş Kupası Resmi Kurumlar Arası Geleneksel Futbol Turnuvası’ 29 Ekim’de başlıyor.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 16 Ekim Çarşamba günü Yunus Emre Kültür Merkezi nikah salonunda kura çekiminin yapılacağı turnuvaya katılmak isteyen kurumların, en geç 11 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar evraklarını belediyeye teslim etmeleri gerekiyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında başlatacakları ve 3 Ocak Mersin’in kurtuluş gününde finalini oynatacakları turnuva ile ilgili değerlendirmede bulundu. Sporun birleştirici gücüne dikkat çeken Yılmaz, “Spor, kardeşlik ve dostluktur. Kurumlar arasındaki diyaloğu daha da güçlendirmeyi hedefleyen bu turnuvamız da bu amacı taşımaktadır. Kentimizdeki tüm kurumların bu turnuvada yer almalarını temenni ediyoruz” dedi.

MERSİN 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:17

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