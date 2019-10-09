Gültak’tan, dünya ikincisi veteran güreşçiye destek

Akdeniz Belediyesi, geçen yıl Makedonya’da düzenlenen Dünya Veteranlar Serbest Güreş Şampiyonasında dünya ikincisi olan, bu yıl da Gürcistan’da şampiyonluk için mindere çıkacak Veteran Milli Güreşçi Ömer Ersöz’e maddi destek sağladı.

Geçen yıl Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen Dünya Veteranlar Serbest Güreş Şampiyonası’nda, 78 kiloda dünya 2’ncisi olarak Türkiye’ye gümüş madalya ile dönen 53 yaşındaki veteran güreşçi Ömer Ersöz, bu kez de Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te düzenlenecek Dünya Veteranlar Serbest Güreş Şampiyonasına katılacak.

Ersöz, Gürcistan’a gitmeden önce Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak’ı makamında ziyaret etti. Ziyareti dolayısıyla Ersöz’e teşekkür eden Başkan Gültak, sporu ve sporcuyu her zaman desteklediklerini belirterek, belediye olarak güreşçi Ömer Ersöz’e gereken desteği vereceklerini söyledi. Gültak, “Ülkemizi ve kentimizi farklı spor dallarında temsil eden bütün sporcuların her zaman yanındayız. Bu nedenle Gürcistan’da şampiyonaya katılacak olan güreşçimize maddi destek sağlayacağız. Geçen yıl dünya ikinciliği elde etme başarısı gösteren güreşçimize şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Veteran Milli Güreşçi Ersöz ise güreşin kendisi için büyük bir tutku olduğunu dile getirerek, ömrünün sonuna kadar güreş sporunu yapmaya devam edeceğini vurguladı. Türk Bayrağını göklerde dalgalandırmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Ersöz, “Allah’ın izni, sizlerin desteği ve halkımızın da dualarıyla ülkeme ve kentime inşallah şampiyonluk madalyası ile döneceğim. Desteğiniz dolayısıyla teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

MERSİN 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:17

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