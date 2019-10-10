Mersin'de belediye personeline 'Öfke ve stres kontrolü' semineri

Mersin Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi tarafından belediye bünyesinde görev yapan itfaiye, zabıta, güvenlik, çağrı merkezi ve otobüs şoförü personellerine yönelik, 'Öfke kontrolüstres ile baş etme yöntemleri ve motivasyon teknikleri eğitimi' semineri gerçekleştirildi.

2019 Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında aylık periyotlarla düzenlenen ve Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Eski Meclis Salonunda gerçekleştirilen seminerde, belediye bünyesinde görev yapan Uzman Klinik Psikolog Yücel Şavklı tarafından konuya ilişkin bilgiler verildi.

“Öfke ile stres birbirini tetikleyen farklı kavramlardır”

Personellerin öfke ve stres kavramlarını tanımlayabilmesi, hayatında nasıl kullanabileceğini öğrenmesi, sağlıklı bir şekilde öfke kontrolü sağlayabilmeleri amacıyla yapılan seminerde, öfke ve stres yönetimi konularında ipuçları veren Şavklı, öfkenin ve stresin birbirinden farklı şeyler olduğunu, ancak birbirini tetikleyen, bağlantılı olarak işleyen ve benzer belirtileri olan kavramlar olduğunu vurguladı. Öfkenin, insani bir duygu olduğunu ancak kontrolden çıktığı andan itibaren sorunlar oluşturduğunu anlatan Şavklı, amaçlarının bu duyguyu iyi tanıyıp, kontrolü ele geçirmek olduğunu söyledi.

"Davranışları olaylar değil düşünceler belirliyor"

Albert Ellis’in 'ABC teorisi'nden bahseden Şavklı, davranışları olayların değil düşüncelerin şekillendirdiğini anlattı. Teorinin ana hatlarından bahseden Şavklı, "Albert Ellis’in psikoloji bilimine kazandırdığı 'ABC teorisi' dediğimiz bir teori var. A bizim başımıza gelen olaylar, B düşüncelerimiz, C'de sonuç olarak gösterdiğimiz davranışlar. Başımıza bir olay geliyor ve davranış gösteriyoruz diye düşünüyoruz. Teori de diyor ki, olay değil düşünce bizim bu davranışımızı açığa çıkartır” dedi.

“Olayları yok edemezsiniz, sizi etkileyiş biçimini değiştirebilirsiniz”

Teorinin akılda kalıcılığını sağlamak amacıyla personellere, "Şöyle bir örnek verelim; yolda yürüyorsunuz. Karşınızdan yakın bir tanıdığınız geldi ve size selam vermeden geçti gitti. Ne düşünürsünüz?” diye soran Şavklı, personellerden karşıdaki kişinin kendilerini görmediğini, gördüğü halde tanımadığını hatta görmezden geldiğini düşünebilecekleri yanıtlarını aldı. Şavklı, 'ABC teorisi’nin önemine vurgu yaparak, “ABC, bizim hayatımızda temel referans olması gereken noktalardan birisi aslında. Biz düşüncelerimizi bu şekilde analiz edebilirsek ve parçalayabilirsek, çok daha güzel noktalara varabiliriz. Davranışın asıl sebebi olay değil, kişinin yaşadıklarından hareketle ortaya çıkarttığı düşünce biçimi. Etrafınızdaki olayları yok edemezsiniz ama olayların sizi etkileyiş biçimini değiştirebilirsiniz” diye konuştu.

MERSİN 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:18

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