Mersin'de kadınlara fotoğraf kursu veriliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu tarafından hayata geçirilen, eğitmenliğini Şefika Çam ve Rıfat Gürbüz’ün yaptığı 'Kadınlara Özel Fotoğraf Kursu’nda eğitimler devam ediyor.

Fotoğrafla ilgili teorik bilgiler ve fotoğraf makinesi kullanımına dair bilgilerin verildiği kursla, kadınların kendilerini ve çevrelerinde gözlemlediklerini fotoğraf sanatıyla yansıtmaları amaçlanıyor. Kursun sonunda kadınların çektikleri fotoğrafların sergilenmesi planlanıyor.

6 haftalık kurs, teorik ve pratik derslerle devam ediyor

'Kadınlara Özel Fotoğraf Kursu’nun eğitmenlerinden Rıfat Gürbüz, verecekleri eğitimlerle kadınların insanları, hayal ettiklerini ve gördüklerini fotoğraf sanatıyla yansıtmalarını istediklerini belirterek, “6 haftalık bir kurs programımız var. Bunun 4 haftası teorik, 2 haftası pratik. Kurs sayesinde çalışmaların önünü açıyoruz. Kadınlarımızdan, gözlemledikleri konuları daha iyi, daha net, daha anlamlı karelerle yansıtmalarını bekliyoruz” dedi.

Kursa yoğun katılım ve talep oluştu

Kursa katılımın yoğun olduğunu ve taleplerin giderek arttığını ifade eden Gürbüz, şunları söyledi: “Katılım çok yoğun. Belki ikinci bir kursu da açabiliriz. Başka ilçelerden de isteyen var. Önümüzdeki süreçte bunları değerlendireceğiz. Kadınlarımıza bir anket yaptık. Eğer fotoğraf konusunda projeleri varsa ya da bizim belirlediğimiz projelere dahil olmak istiyorlarsa, ileride bu projelerle kentimizde sosyal faaliyetleri daha da geliştirmek istiyoruz. Özellikle sokak çocukları, göçle gelen çocuklar, doğamız, Mersin’in tanıtımına dair düşünceler var. Kadınlarımızın ileride bu ürünlerini sergi ve gösteri şeklinde de sunacaklarına inanıyoruz.”

“Bunun ciddi anlamda bir üretim ve emek olduğunu düşünüyorum”

Kursiyerlerden Gizem Bozkurt ise kurs duyurusunu Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarında gördüğünü ve bu çerçevede katıldığını söyledi. Fotoğrafa daha önce de ilgisi olduğunu belirten Bozkurt, “Yaklaşık 89 senedir amatörce çekimler yapıyorum ve bu çekimleri profesyonel bir çatı altına toplamak istedim. O yüzden katıldım. Bu verilmiş büyük bir fırsat. Öğrendiklerimizi sunabildiğimiz, ortaya koyabildiğimiz, ispatlayabildiğimiz bir platform olacak. Kadınların istedikleri her şeyi yapabileceklerine inanıyorum. Fotoğraf da insanların gördüklerini ve hissettiklerini ortaya dökebildikleri çok açık bir ifade şekli. Bunun da ciddi anlamda bir üretim ve emek olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

MERSİN 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:18

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