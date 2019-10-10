Cezaevi firarisi yol uygulamasında yakalandı

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Hakkında 8 ayrı suçtan arama kaydı bulunan cezaevi firarisi, Mersin'de jandarma ekiplerinin yol uygulamasında yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ekiplerin yol uygulaması sırasında durdurulan bir araçtaki şahıslar üzerinde yapılan kimlik kontrolünde, cezaevi firarisi olduğu tespit edilen ve hakkında 8 ayrı suçtan arama kaydı bulunan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliyle ilgili adli işlem başlatıldığı bildirildi.

MERSİN 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:18

GÜNEŞ 06:37

ÖĞLE 12:34

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