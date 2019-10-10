Anamur'da uyuşturucu operasyonu

Mersin'in Anamur ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, 3 şüpheli 2.40 gram metamfetamin ve 4 adet uyuşturucu hap ile yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 3 şüphelinin, Mersin'den aldığı uyuşturucu maddeyi Anamur ilçesinde piyasaya süreceği bilgisine ulaşan ekipler, uyuşturucuyu sevk eden şüpheli araç ile öncülük yapan aracı ilçe girişinde durdurdu.

Araçlarda ve içerisinde bulunan şahısların üzerlerinde yapılan aramada, 2.40 gram metamfetamin olarak değerlendirilen uyuşturucu madde ile 4 adet sentetik hap ele geçirildi.

Şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldığı bildirildi.

MERSİN 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:18

GÜNEŞ 06:37

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:21

YATSI 19:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.