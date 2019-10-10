Tarsus'ta 125 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir şahsın evinde 'boğma' olarak adlandırılan 125 litre sahte içki ele geçirildi.

Mersin Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, Yeşiltepe Mahallesi'nde bir şahsın evinde arama yaptı. Evde ve eklentilerinde yapılan aramada, plastik bidonlar içerisinde yaklaşık 125 litre 'boğma rakı' olarak tabir edilen bandrolsüz alkollü içki ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, şüpheli şahıs hakkında da adli işlem başlatıldığı bildirildi.

MERSİN 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:18

GÜNEŞ 06:37

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:21

YATSI 19:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.