Tarsus'ta sokak hayvanları için 500 kilo mama toplandı

Tarsus’ta Hayvanları Koruma Günü kapsamında düzenlenen kampanyada toplanan 500 kilo kuru mama, barınağa bağışlandı.

Tarsus Belediyesi, Tarsus Anıt Lions Kulübü ile sokak canlılarına yönelik mama kampanyası düzenledi. Proje kapsamında hayvan severlerin desteği ile 500 kilo kedi ve köpek maması toplandı. Toplanan mamalar Tarsus Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim edildi.

Tarsus Belediye Başkan Haluk Bozdoğan, “Göreve geldiğimiz günden bu yana sadece insanlar için değil, bir arada yaşadığımız, aynı çevreyi paylaştığımız patili dostlarımız için de var gücümüzle çalışıyoruz. Mama desteğinde bulunan tüm Tarsus halkına teşekkür ediyorum” dedi.

MERSİN 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:18

GÜNEŞ 06:37

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:21

YATSI 19:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.