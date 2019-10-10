– Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, seçim öncesi mart ayında doğrudan teminle yapılan harcamaları sert ifadelerle eleştirdi. 2019 OcakMart döneminde 40 milyon 24 bin lira doğrudan temin yapıldığını belirten Seçer, “Sadece mart ayında 22 milyon lira. Mart ayında alınan işçiler, yapılan doğrudan teminler, yapılan ihaleler, hepsi şaibelidir. Tartışmasız. Seçim gelmiş, eski belediye başkanı aday değil. Kimin geleceği belli değil. Nedir bu alımlar?” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, göreve geldiği 1 Nisan tarihinden bu yana geçen 6 aylık sürede gerçekleştirdikleri hizmetler ile projelerini, düzenlediği basın toplantısıyla anlattı. Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen toplantıya, meclis üyeleri, daire başkanları, birim müdürleri ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

Seçer, toplantıda Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünün personel yapısından mali durumuna, borçlar, ödemeler ve alacaklardan tasarruflara, gerçekleştirdikleri projelerden hayata geçirecekleri projelere kadar birçok konuda ayrıntılı bilgi verdi.



“Asıl önemli olan, halkın bizi denetlemesidir”

Şeffaf belediyecilik ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde ilk 6 ayın değerlendirmesini yapacağını belirterek sözlerine başlayan Seçer, “Bizlerin denetime ihtiyacı var. Bizler, yasalara uygun bir şekilde kentimizi yönetmekle mükellefiz. Yasalara aykırı bir işlem veya eylem içinde olduğumuz takdirde yüce yargıya hesap verme zorunluluğumuz var. Bizi denetleyen tek mekanizma yargı değil. Asıl önemli olan, ve olması gereken, halkın bizi denetleyebilmesidir. Halkın bizi denetlemesi bizi doğruya götürür, kendimize çeki düzen vermemizi sağlar. Ortaya koyduğumuz temel ahlak kurallarının işlemesini sağlar. Türkiye’nin her anlamda değişime ihtiyacı var. en temel değişikliklerin başında anlayış değişikliği geliyor. Biz bunu uygulamaya koyacağız. Bunu ısrarla, cesaretle, korkmadan yapacağız. Mersin’e sıra dışı bir yönetim anlayışını mutlaka tahkim edeceğiz” diye konuştu.



“Fazla mesai giderleri yüzde 28 oranında azaldı”

Büyükşehir Belediyesinde 1 Nisan’da 7 bin 118 personelle işe başladıklarını ifade eden Seçer, şu anda 7 bin 167 personele eriştiklerini söyledi. Büyükşehirde işten çıkan çalışan sayısının 238 olduğunu kaydeden Seçer, personel sayısındaki artışın, eğitim kursları kapsamında alınan 102 öğretmen ile oluşturdukları iki ayrı proje grubuna aldıkları teknik elemanlardan kaynaklandığını dile getirdi. 300500 gün izinleri biriken personel olduğunu kaydeden Seçer, bunun belediyeye bir bedeli olduğunu, hakkı olmayana bu paraları ödemeyeceğini ve 1 Nisan’dan itibaren bu izinleri kullandırmaya başladıklarını söyledi. Fazla mesai giderlerinin ise yüzde 28 oranında azaldığını belirten Seçer, fazla mesaileri daire başkanlarının insafına, vicdanına bıraktıklarını vurgulayarak, “Hakkı olmayana fazla mesai yazmayın” çağrısında bulundu.



“Genel borç toplamımız 2 milyar 383 milyon lira. Bunun 588 milyon lirasını ödedik”

Belediyenin mali durumuyla ilgili de ayrıntılı bilgi veren Seçer, 1 Nisan’da devraldıkları toplam borç miktarının 2 milyar 80 milyon lira olduğunu dile getirerek, “1 Nisan 2019’dan itibaren 588 milyon lira ödeme yapmışız. Bunun 307 milyon lirası, bizden önceki borçlara ilişkin ödemeler. 1 Nisan’dan sonra yapılan harcamalara ilişkin ödemelerimiz de 81 milyon lira. Geri kalan yaklaşık 200 milyon lira da bizim personel giderleri ve SGK primleri gibi zorunlu harcamalarımız. 1 Nisan sonrası eskiye yönelik gelen tahakkuk toplamı, ki bu daha devam ediyor, çünkü yapımı devam işlerin hak edişleri yıl sonuna kadar gelmeye devam edecek, 218 milyon 639 bin lira. Bugüne kadar devraldığımız toplam borç miktarı 2 milyar 299 milyon lira. 1 Nisan’dan itibaren yeni dönemde yapılan açık ihale ve doğrudan temin tahakkuk toplamı 84 milyon lira. Yani biz 6 ayda 84 milyon lira borç yapmışız. Genel borç toplamımız da 2 milyar 383 milyon lira. Ama 6 ayda biz bunun içinden para ödedik, 588 milyon lira gibi bir ödeme söz konusu” ifadelerini kullandı.



“Artık belediyemizin mali disiplinini kontrol altına almış durumdayız”

1 Nisan30 Eylül 2019 tarihleri arasında belediyenin toplam gelirinin 680 milyon 912 bin lira, gider toplamının ise 644 milyon 45 bin lira olduğunu söyledi. 20182019 NisanEylül arası gelirgider durumunu karşılaştıran Seçer, şunları söyledi: “2018’de gelirin gideri karşılama oranı yüzde 85. Yani geçtiğimiz yıl 1 Nisan1 Ekim arası 100 lira masraf yapılmış, 85 lira gelir almış. Bizim dönemimizde 100 liralık gidere karşılık 106 lira gelir elde edilmiş. Bu, mali disiplini işaret ediyor. Yani biz artık belediyemizin mali disiplinini kontrol altına almış durumdayız.”



“Tasarruf uygulamalarıyla giderler yarı yarıya düştü”

Tasarruf uygulamalarına da değinen Seçer, geçen yıla göre bu yılın aynı döneminde taşıt kiralama giderlerinin yüzde 38’lik bir azalmayla 15 milyon 784 bin liradan 9 milyon 826 bin liraya düştüğünü belirtti. İş makinesi kiralama giderlerinde, doğrudan teminle kiralanan akıl almaz faturalar olduğuna dikkat çeken Seçer, “13 milyon 711 bin lira para ödenmiş. Bizim dönemimizde 7 milyon 605 bin lira ödenmiş. Baskı ve cilt giderlerinde yüzde 54’lük bir azalma oldu. Temsil, tören ve tanıtma giderleri 15 milyon 141 bin liradan 4 milyon 405 bin liraya düşmüş. Kırtasiye ve büro malzemesi giderleri 4,5 milyon liradan 2,2 milyon liraya düşmüş. Bu beş kalemdeki toplam tasarruf miktarı, 52 milyon 471 bin liradan 25 milyon 564 bin liraya düşen, yüzde 51 gibi yarı yarıya azalan bir miktarı görebilirsiniz. Akaryakıtta, bugünkü fiyatlarla motorinde 3 milyon 445 bin lira, benzinde 126 bin liralık bir tasarruf söz konusu. Böyle bir tablo var ama bu yeterli değil, tasarruf tedbirleri devam edecek. Belediyeyi artık teknolojik yönetmek durumundayız. Birçok konuyu dijital ortama taşıyacağız. Birçok konuda yenilik yapıp masraflarımızı düşürmek zorundayız” dedi.



“Mart ayında alınan işçiler, yapılan doğrudan teminler, yapılan ihaleler, hepsi şaibelidir. Tartışmasız”

Seçer, doğrudan temin harcamalarıyla ilgili bilgi verirken, ilk kez net bir şekilde kendisinden önceki yönetimi eleştirdi. İsim vermeden eski belediye başkanı Burhanettin Kocamaz’a yüklenen Seçer, Seçer, “Açık ihale değil. Nereden alır, kimden alır, kaç paraya alır, doğru mu alır, yanlış mı alır? Biz nelerin olduğunu görüyoruz. Bu, Türkiye’de belediyelerin hastalığı, kangren olmuş. Yatağa düşmüş bu hasta, bunu kurtarmak lazım. Bir müddet daha böyle giderse veleddalin amin olacak memleket. Kurtaramayacaksınız. Kayanlar belli, kıt kaynaklar, gelir tablon belli. Biz bunların her kuruşunu değerini bilerek harcamak zorundayız. 2019 OcakŞubatMart, ben yönetime gelmeden 3 ay önce, seçim öncesi, herkesin aklının bir karış seçimlerde olduğu dönem bakın neler olmuş. 40 milyon 24 bin lira doğrudan temin yapılmış. Sadece mart ayında 22 milyon lira. Mart ayının önemini biliyorsunuz. Mart ayında alınan işçiler, mart ayında yapılan doğrudan teminler, mart ayında yapılan ihaleler, hepsi şaibelidir. Tartışmasız. Seçim gelmiş, eski belediye başkanı aday değil. Kimin geleceği belli değil. Nedir bu alımlar? Nisanmayıshazirantemmuzağustoseylül 19 milyon 709 bin lira. Biri 3 aylık, biri 6 aylık. 3 aylıkla 6 aylık arasında yüzde 51 azalma söz konusu” diye konuştu.



“Geleceğin 50100 yılını kurguluyoruz”

Gerçekleştirdikleri sosyal hizmetler, takibini yaptıkları konular, toplu ulaşım ve suda indirim, ekmeğe zam yapmama, kiralık araçlarda tasarruf, otopark, parkomat, çevre ve spor alanlarında da ayrıntılı bilgiler veren Seçer, Mersin Metrosu projesine de bir kez daha vurgu yaptı. Metronun siyasi bir karar olduğunu dile getiren Seçer, “Ekonomikliği tartışılır. Ama biz Mersin’in geleceğinin 50100 yılını kurguluyoruz. Metro sadece bir toplu taşıma projesi değil, Mersin’in gelişim projesidir. Ben, metroyla ilgili var gücümle çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

Seçer, toplu taşımada ise 100 adet çevre dostu, doğalgazlı otobüs alacaklarını belirterek, ihale şartnamesinin hazırlandığını, 10 güne kadar ihaleye çıkacaklarını söyledi.



“Beş yılda 2,5 milyar liralık yatırım yapmayı öngörüyoruz”

MESKİ’yi de değerlendiren Seçer, 1 Nisan’da 2 bin 525 personelle devraldıkları MESKİ’de bugün personel sayısının 2 bin 310 olduğunu açıkladı. MESKİ’nin 2018 NisanEylül gelirleri 265, 3 milyon lirayken, 2019’un aynı döneminde 304,5 milyon liraya yükseldiğini kaydeden Seçer, 1 Nisan’da devraldıkları borç tutarının ise 658 milyon 146 bin lira olduğunu dile getirdi. 30 Eylül itibariyle MESKİ’nin borç tutarının 579 milyon 545 lira olduğu bilgisini veren Seçer, 6 aylık sürede toplam yaklaşık 325 milyon lira ödeme yaptıklarını ifade etti. Seçer, MESKİ olarak 20192024 yılları arasında toplam 2,5 milyar liralık yatırım yapmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

MERSİN 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:18

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