Başkan Yılmaz'a sempozyuma katkı plaketi

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Mühendislik Fakültesi’nin bu yıl 2’ncisini düzenlendiği Uluslararası Kilikya Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu’na (CISET 2019) katıldı.

Bürokratlar, yurtiçi ve yurt dışından davet edilen akademisyenler, araştırmacılar ve öğrencilerin hazır bulunduğu programa katılan Başkan Yılmaz’a, sempozyuma verdiği katkılarından dolayı Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz tarafından plaket takdim edildi.

Mühendislik alanında son gelişmelerin ve teknolojilerin tartışıldığı sempozyumla ilgili değerlendirmede bulunan Yılmaz, “Yerel yöneticiler olarak kentimiz için yapılan bilimsel çalışmaları her zaman destekleyeceğiz. Mersin’in mühendislik ve teknolojik alanda güçlü bir alt yapıya sahip olması en büyük arzumuzdur. Bu sempozyumda alanında uzman kişileri bir araya getirmesi ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasında önemli bir rol üstleniyor. Mersin Üniversitesi'ne böyle bir programı düzenlediği için teşekkür ediyoruz” dedi.

MERSİN 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:18

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