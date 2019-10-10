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Kaymakam Yalçın, Akdeniz Sahil Yolu çalışmaları hakkında bilgi aldı

İHA

Kaymakam Yalçın, Akdeniz Sahil Yolu çalışmaları hakkında bilgi aldı

Bozyazı Kaymakamı Arif Yalçın, 'Akdeniz Sahil Yolu Projesi' kapsamında AydıncıkGözce arasındaki yol, tünel ve viyadük yapımının üstlenici firması yetkilileri Suat Yurtsever ve Mehmet Temizel’i kabul ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Türkiye'nin en önemli turizm kentlerinden Mersin ve Antalya'yı birbirine bağlayacak Akdeniz Sahil Yolu Projesi'nin hızla devam ettiğini, bitimi halinde bölgede yetişen tarım ürünlerininde iç pazarlara daha rahat ve kolay ulaşacağını, turizmin ise canlanacağını belirten Kaymakam Yalçın, “İlçemiz sınırları içerisinde yapımı devam eden tünel ve viyadük çalışmaları için üstlenici firma yetkililerinden bilgi almak istedim. Bu nedenle yetkili arkadaşlarla biraraya geldim” dedi.
Firma sorumlusu Suat Yurtsever ise yaptığı bilgilendirmede, Gözce tüneli ve viyadüğünün 2020 yılında bitirilerek hizmete açılacağını söyledi. Yurtsever, “Devam eden işte yapım çalışmalarına 16 Şubat 2016 tarihinde başlanmıştır. Bugüne kadar yüz 36 ilerleme sağlanmıştır. 2019 yılı program ödeneği 15 milyon 650 bin TL olup, sağlanacak 84 milyon 350 bin TL ödenekle birlikte tünel ve viyadük işlerinde çalışılacaktır. 2019 yılında 61 milyon 906 bin TL harcama yapılmış olup, tünel imalatlarında çalışılmıştır. Yolun tamamının 2020 yılında bitirilerek trafiğe açılması için 591 milyon 860 bin TL ek ödeneğe ihtiyaç vardır. Bozyazı Aydıncık arasındaki Gözce tüneli ile bağlantılı viyadüğün sondaj çalışmaları tamamlandı. Önümüzdeki günler içerisinde ise viyadüğün yapım çalışmalarına başlayacağız” diye konuştu.
Kaymakam Yalçın, üstlenici firma yetkililerine verdikleri aydınlatıcı bilgi nedeniyle teşekkür edip çalışmalarında başarılar diledi.

MERSİN

10 Ekim 2019 Perşembe

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