Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

Bugün ne oldu?

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin seyir halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ümit O. yönetimindeki 33 DEL 73 plakalı otomobil, TEM Otoyolu Damlama mevkiinde Tarsus istikametine seyir halinde iken, önünde seyreden A.G. yönetimindeki 15 EN 126 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralanırken, yanında bulunan Şengül Ö. olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

MERSİN 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:19

GÜNEŞ 06:38

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:19

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.