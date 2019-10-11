Seçer, ErasmusDays Gününde öğrencilerle buluştu

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Avrupa ülkeleriyle eş zamanlı kutlanan ErasmusDays 2019 etkinliklerine katılarak, öğrencilerin projelerini inceledi.

Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen ErasmusDays 2019 etkinliği düzenledi. Akdeniz ilçesindeki okullarda eğitim gören öğrencilerin katılımlarıyla Atatürk Caddesi Taş Bina önünde kutlanan ErasmusDays Gününde, Başkan Seçer de öğrencileri ve öğretmenleri yalnız bırakmadı. Etkinlikte, projelerini bir festival havasında sergileyen öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Seçer, stantları tek tek gezdi. Stantlarda sergilenen projeleri inceleyen Seçer, öğrencilerden projelerle ilgili bilgi aldı. Seçer, genç beyinlere başarılar diledi.

MERSİN 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:19

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