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Toroslar Belediyesi, ‘sıfır atık’ için düğmeye bastı

İHA

Toroslar Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın başlatmış olduğu Sıfır Atık Projesine dahil oldu. Proje çerçevesinde, sıfır atık odak noktaları ve kutulu sistem oluşturulacak, Mobil Atık Getirme Merkezleri kurulacak.

Toroslar Belediyesi, ‘sıfır atık’ için düğmeye bastı

Toroslar Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın başlatmış olduğu Sıfır Atık Projesine dahil oldu. Proje çerçevesinde, sıfır atık odak noktaları ve kutulu sistem oluşturulacak, Mobil Atık Getirme Merkezleri kurulacak.
Toroslar Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında çalışmalara başladı. Belediye, geri dönüşüm bilinci farkındalığı oluşturmayı ve pek çok alanda tasarruf yapmayı amaçlıyor. Toroslar Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilk olarak belediye ana binası, Yunus Emre Kültür Merkezi ve Makine İkmal sahalarında sıfır atık odak noktaları oluşturulacak. Bu odak noktalarında atık azaltımı ve geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla en az ikili toplama sistemi hayata geçirilecek. Ayrıca, kağıt, metal, plastik, cam gibi geri dönüştürülebilir atıklar için kutulu bir sistem oluşturulacak ve Mobil Atık Getirme Merkezleri de kurulacak.
Çevre ve atık projelerinin yürütüldüğü Entegre Çevre Bilgi Sitemi içerisinde yer alan Toroslar Belediyesi’nin, atıklardan elde edilen kazanımlar ile sera gazı salınımını engellemenin yanı sıra enerji tasarrufu da sağlayacağı belirtilen açıklamada, aynı zamanda kağıt atıklar geri dönüştürülerek ağaçların kesilmesinin de önüne geçileceği vurgulandı.

“Herkese örnek olmak istiyoruz”
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılma, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Sıfır Atık Projesine önem verdiklerini kaydetti. Yılmaz, “Sıfır Atık Projesi ile temiz, dengeli ve daha yeşil bir Toroslar hedefliyoruz. Çocuklarımıza yaşayabilecekleri temiz bir dünya bırakabilmemiz için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Biz de konunun ciddiyetinin farkındayız ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için öncelikle kendi ilçemizden başlayarak herkese örnek olmak istiyoruz. Küçükten büyüğe herkesi bilinçlendirmek amacıyla çalışmalar yapacağız” dedi.
Proje kapsamında okullarda eğitimler verileceğini de belirten Başkan Yılmaz, “Öncelikle belediye personellerine daha sonra öğrencilere ve ilerleyen süreçte de vatandaşlara çevre ve sıfır atık konusunda eğitimler verilecek. Sıfır atık anlayışını hayatımızın merkezine almamız gerekiyor. Çalışmalarımız, alanında uzman ve çevre mühendislerince sürdürülmektedir” ifadelerini kullandı.
Bu projenin doğal kaynak tasarrufunun sağlanması açısından da oldukça önemli olduğuna vurgu yapan Yılmaz, “Toplanan atıklardan ülke ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz. Enerji ve hammadde üretiminde kullanılan kaynakları da azaltarak doğal kaynak tasarrufu elde edeceğiz. Buradaki amacımız, toplanmış atıkların geri dönüşüme gönderilerek hammadde olarak geri dönmesi ve enerji üretim süreçleriyle buluşturulması” diye konuştu.

MERSİN

11 Ekim 2019 Cuma

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