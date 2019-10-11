İş yerine silahlı saldırıda bulunan şahıslar yakalandı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırıda bulunup kaçan şüpheliler, polisin yaptığı çalışma sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine geçtiğimiz cumartesi günü gündüz vakti pompalı tüfekle silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayın ardından failler bölgeden kaçarak izini kaybettirirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlatan Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucunda şahısların R.S. ve T.Y. olduğunu belirledi. Bunun üzerine şüphelilerin bulundukları adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 2 şahsı gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan R.S. tutuklanırken, T.Y. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

MERSİN 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:19

GÜNEŞ 06:38

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:19

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.