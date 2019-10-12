Vali Su, Tarsus OSB arazisini inceledi

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

– Mersin Valisi Ali İhsan Su, Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arazisinde incelemelerde bulundu.

Vali Su, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyet toplantılarına katılmasının ardından Tarsus OSB’nin kurulacağı alanı ziyaret etti. Su, burada yaptığı açıklamada, 530 hektar alan üzerine kurulması planlanan Tarsus Gıda İhtisas OSB’nin 8 Ekim 2019 tarihinde imar planının kesinleştiğini, yatırımcılardan gelen talepler doğrultusunda sektör grubu ve unvan değişikliği için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvuruda bulunulduğunu söyledi. Değişiklik talebinin onaylandığını, OSB’nin sektör grubunun karma, unvanının da ‘Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’ olarak değiştirildiğini belirten Su, sanayicilere yeni üretim alanlarının oluşturulması ve istihdamın arttırılması amacıyla yaşama geçirilmesi planlanan projenin önemli olduğunu ifade etti.

Tarsus OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ruhi Koçak, Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Ali Ulusoy, Müteşebbis Heyet üyeleri ve Bölge Müdürü Caner Özcan’ın da katılımıyla gerçekleşen Vali Su’nun Tarsus OSB arazisindeki inceleme ziyareti, imar planı hakkında yetkililerden bilgi almasıyla son buldu.

MERSİN 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:20

GÜNEŞ 06:39

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:18

YATSI 19:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.