Sosyal medyada terör propagandasına 4 gözaltı

- MERSİN´de sosyal medya hesapları üzerinden Barış Pınarı Harekatı´nın ardından PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan 4 kişi gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı´nın PKK/KCK terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında Barış Pınarı Harekatı'nın ardından, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 11 kişiye yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, firari 7 kişinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.
MERSİN
12 Ekim 2019 Cumartesi
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