Çukurova Basketbol lige mağlubiyetle başladı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, evinde ağırladığı Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne uzatmaya giden maçta 8075 yenildi.

Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, ilk periyotu 1712 önde tamamladı. İkinci periyot ise karşılıklı sayılarla geçti ve devreye Mersin ekibi 3533 önde girdi. Maçın 3. periyotunda ise rakibine göre daha iyi oynayan ve sayı bulan Hatay ekibi, bu periyotu 5349 galip kapadı. Maçın son periyotu ise kıran kırana geçti. Her iki takımda maçı kazanmak için iyi bir mücadele ortaya koyarken, maçın normal süresi 7070 berabere bitti. Maçın uzatma dakikalarında rakibine göre daha iyi oynayan Hatay Büyükşehir Belediyespor, maçı 8075 kazandı.



Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Ergin Sarı xx, Göksun Öz xx, Hande Öztürk xx

Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Nia Coffey xxx 31, Gabriela Marginean xx 17, Leonor Rodriguez x 4, İlayda Güner x 7, Melis Talay x 4, Feride Şevval Akalan xx 12

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Haley Peters xx 15, Hind Ben Abdelkader xx 25, Marica Gajic x 11, Asena Yalçın x 11, Gizem Başaran x 3, Özge Yavaş x 8, Regan Ayleen Magarity x 4, Melike Tuğba Oral x 3

1. periyot: 1712 (Gelecek Koleji Çukurova Basketbol lehine)

Devre: 35 33 (Gelecek Koleji Çukurova Basketbol lehine)

3. periyot.: 5349 (Hatay Büyükşehir Belediyesi lehine)

MERSİN 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:20

GÜNEŞ 06:39

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:18

YATSI 19:32

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