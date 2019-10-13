Mut Ülkü Ocaklarında görev değişimi

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Ülkü Ocakları Mut İlçe Başkanlığına Mustafa Keskin getirildi.

Mut Ülkü Ocakları binasında yapılan devir teslim töreninde konuşan Mut Ülkü Ocakları Başkanı Mustafa Keskin, “Görevi devraldığım Ali Özdemir başkanım büyük işler başarmıştır. Bizde kendilerinin yakmış olduğu meşaleyi söndürmeden ileriye taşımak boynumuzun borcudur” dedi.

Ülkü Ocaklarının sevda işi, gönül işi olduğunu ifade eden Keskin, "Ülkü Ocakları Başkanı olarak ocağa fitne fesat sokmaya çalışanlara müsaade etmeyeceğime, ocağın değerlerini çiğnetmeyeceğime, verilen bu emanete ihanet etmeyeceğime, namusum şerefim üzerine söz veriyorum. Ülkü Ocakları teşkilatı büyük hedefler için, vatan millet için mücadele eden bir kuruluştur. Bizler de bu hedefe hizmet eden gönüldaşlarız” ifadelerini kullandı.

Mustafa Keskin Türk Bayrağını öperek görevi Ali Özdemir’den devraldı.

MERSİN 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:21

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